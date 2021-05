Científicos descubren el “punto débil” del Covid-19 para evitar su multiplicación

Esta idea del punto débil consiste en la posibilidad de evitar que el virus se multiplique en el organismo humano

Regeneración 17 mayo 2021. Científicos de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich y académicos de Berna y Cork encontraron el “punto débil” del Covid-19 para evitar su multiplicación.

De acuerdo con el estudio ‘Structural basis of ribosomal frameshifting during translation of the SARS-CoV-2 RNA genome’ se pueden observar las interacciones entre el genoma viral y el ribosoma celular en el proceso de contagio de Covid-19.

Los resultados proporcionaron una descripción mecanicista del cambio de multiplicación que se produce durante la traducción del genoma del SARS-CoV-2.

Además, revela las características que pueden ser explotadas por el virus para controlar con precisión el cálculo de proteínas virales en diferentes etapas de la infección.

Hasta ahora, muy pocos fármacos han sido eficaces para frenar la multiplicación del virus en el cuerpo pues la ciencia se ha centrado en el desarrollo de vacunas.

De acuerdo con los científicos este descubrimiento sería de mucha utilidad para desarrollar tratamientos en pacientes con Covid-19.

A new article describing a potential target for SARS-CoV-2 antiviral intervention has been published by IRC Laureate Prof John Atkins from @UCCResearch

in collaboration with @ETH_en #LoveIrishResearchhttps://t.co/c5nga4oqm8 — IrishResearchCouncil (@IrishResearch) May 14, 2021

¿Cómo funciona?

Una célula infectada necesita que el ribosoma tenga una anomalía para así replicarse.

En los experimentos bioquímicos que realizaron los investigadores validaron las observaciones estructurales y revelaron característica mecánicas y reguladoras que influyen en la eficiencia de la multiplicación del virus.

De acuerdo con el estudio realizado ambos compuestos redujeron la replicación viral de tres a cuatro veces y no dañaron las células enfermas.

Hasta ahora solo existen medicamentos antiinflamatorios que reducen el riesgo de muerte por Covid-19 como la dexametasona y el tocilizumab que se administran a personas hospitalizadas graves.

Sin embargo, los científicos quieren encontrar un medicamento que se pueda tomar en casa y que impida que las personas terminen hospitalizadas.