Se castigará el fraude electoral, reitera AMLO

El primer mandatario señaló que México es de los países que tiene más historias de fraude electoral. Sin embargo, consideró que él inauguró una etapa nueva para que eso quede atrás.

Regeneración, 17 de mayo del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se castigará a la persona que cometa fraude electoral; va a ser acusada y, si se comprueba que realiza estas acciones «antidemocráticas», va a recibir una sanción legal. Posteriormente recibirá una condena y no tendrá derecho a fianza porque es un delito grave, como la corrupción.

Esta mañana, el jefe del Ejecutivo destacó la importancia de garantizar que las elecciones del 6 de junio sean elecciones limpias y libres para que la ciudadanía decida sin presión. «Sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral», comentó.

Asimismo, reiteró que México es de los países que tiene más historias de fraude electoral, desgraciadamente. Sin embargo, consideró que inauguró una etapa nueva para que eso quede atrás.

«Que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato; que no se compren los votos; que no haya acarreos; que no haya rellenos de urnas; que no voten los finados como antes; que no se falsifiquen las actas; que no haya trampas; que las elecciones sean limpias y libres. Tenemos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia», expresó el primer mandatario.

Además, mencionó que el gobierno federal garantiza el derecho a disentir y resaltó que cualquier persona es libre de denunciar ante cualquier organismo internacional; ya que no hay limitaciones o censura.

Ningún asesinato quedará impune

López Obrador afirmó que ningún asesinato va a quedar impune, sin importar de quien se trate. También detalló que se reunió con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y hablaron sobre el asesinato del ex presidente del comisariado ejidal del ejido El Bajío, municipio de Caborca, en Sonora, José de Jesús Robledo Cruz, y de su esposa.

En este sentido, sostuvo que se realizan las investigaciones para encontrar a los responsables y agregó que la mayoría de los empresarios contribuyen a que exista un Estado de derecho auténtico, «no de chueco».

Aunado a ello, explicó que el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que ya fue liberada la mamá del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz; pues fue secuestrada.