Ciro Gómez Leyva reta a Ulises Lara a detenerlo; esto se sabe

Ciro Gómez Leyva desafió a Ulises Lara, luego de indicar que “filtraron” información sobre detención de Javier Corral al periodista.

RegeneraciónMx, 20 de agosto de 2024. El periodista, Ciro Gómez Leyva, desafió al encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara.

Y es que, el funcionario señaló que presentaría una denuncia penal por la difusión de videos del operativo en el que se intentó detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral; por lo que, el periodista aseguró que no se defenderá si lo llevan a juicio.

El periodista, Ciro Gómez Leyva, lanzó un reto directo al encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara; pues le pidió que lo meta a la cárcel luego de que este anunciara una denuncia penal en su contra por difundir videos del operativo para detener al exgobernador.

Durante su noticiero en Grupo Fórmula, Gómez Leyva se refirió a lo dicho por Ulises Lara, quien afirmó que los videos del operativo fueron filtrados.

El encargado de despacho de la FGJ-CDMX indicó que el material se le entregó de forma especifica al periodista, junto con un documento interno de la Fiscalía.

“Si es en mi contra, le digo de una vez, fiscal, cruzo mis brazos y dígame dónde me voy a entregar, voy directo al reclusorio que usted me diga. No voy a gastar un centavo o un minuto en defenderme. ¿De qué me voy a defender, de haber dado una noticia?”.