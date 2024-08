Javier Corral declarado prófugo de la justicia de Chihuahua

Fiscalía de Chihuahua pretendía hacer efectiva detención de Javier Corral con una circular interna sin formalidad y procedimientos de Ley señala Ulises Lara

Regeneración, 15 de agosto de 2024. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, es declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Esto, luego que la noche de este miércoles 14 de agosto intentó detenerlo en un restaurante en la Ciudad de México.

Por otra parte, Ulises Lara de la Fiscalía de la Ciudad de México, desmintió que hubiera rescate de Corral.

Y es que el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, dice:

“Debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia”.

Además, siguiendo con la venganza de Maru Campos, César Duarte y Manlio Fabio Beltrones – PRI y PAN-conforme acusa AMLO las autoridades de Chihuahua analizan el mecanismo legal para proceder en contra la Fiscalía de la Ciudad de México.

Esto supuestamente por no colaborar en una orden de aprehensión en contra de Corral.

Desmienten al PAN

Por otra parte, se destaca que el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, aseguró que el personal ministerial de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración.

Y mismo que se requiere para llevar a cabo una diligencia de su jurisdicción, esto en referencia al intento de detención del exgobernador Javier Corral.

Además, señaló que el documento presentado por los agentes de la Fiscalía de Chihuahua, solo se trataba de:

“(un) documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial”.

Ulises Lara enfatizó que “bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado, cumplimos estrictamente la ley”.

Relato de Lara

Y es que a través de un mensaje a medios, señaló que ayer por la noche, recibió una llamada de parte del equipo de Javier Corral Jurado.

Misma en la que denunciaban que, al encontrarse en un restaurante con personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Los cuales, además, ingresaron con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial.

Ulises Lara dijo que al arribar al sitio confirmó que sin la presencia de policías de Investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a su llegada.

Sitio donde además, se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración.

“Por propia voluntad, el señor Javier Corral decidió acompañarme”, declara Ulises Lara

“Por lo tanto, y por propia voluntad, el señor Javier Corral decidió acompañarme, con la finalidad de aclarar su situación jurídica, a las oficinas de esta institución, de donde se retiró por propio pie”.

Esto, “al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención”, dijo.

Ley en CDMX

“Es fundamental reiterar que el personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere; para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción”.

Así, enfatizó y que solo se trataba de un documento interno que no confiere la facultad para irrumpir en una entidad foránea.

“Con base en todo los argumentos jurídicos esbozados en este mensaje; aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado”.

Finalmente, sentenció “Cumplimos estrictamente la Ley como nos fue conferido”, aseguró ante el intento de detención de Javier Corral.

