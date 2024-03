Clara Brugada va por renovación de todo el Metro; este es el plan

Clara Brugada señaló la necesidad de renovar las líneas del Metro para mejorar el transporte público en la Ciudad de México.

RegeneraciónMx, 12 de marzo del 2024. La candidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se refirió al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con la candidata de la Cuarta Transformación, ya cuenta con un plan para poder llevar a cabo la remodelación de todas las líneas del Metro.

Según indicó la exalcaldesa de Iztapalapa se podrán renovar todas las líneas del STC como se hizo con la Línea 1, para lograr que la capital tenga “uno de los mejores metros del mundo”.

Clara Brugada estuvo presente en un Conversatorio con mujeres académicas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Desde donde señaló que no se le dará solamente mantenimiento al Metro, sino que se llevará a cabo una renovación total.

“Vamos a trabajar en la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México que es el Metro, no es que vamos a darle mantenimiento, no, vamos a renovar línea por línea del Metro, renovarla, modernizarla, transformarla, no sólo un mantenimiento”, indicó Brugada.