Claudia Sheinbaum va por cambios en la SFP; ahora se buscará crear la agencia federal anticorrupción

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de acabar con la corrupción en México y evitar que personajes corruptos accedan a cargos públicos.

RegeneraciónMx, 1 de abril de 2024. La candidata de la Cuarta Transformación al Gobierno de México, Claudia Sheinbaum, presentó su propuesta en contra de la corrupción.

De acuerdo con la morenista, se plantea un combate a la corrupción a través de una política de Estado.

Por lo que, propone convocar a un acuerdo nacional anticorrupción, además de crear la agencia federal anticorrupción y rediseñar a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Este lunes, Claudia Sheinbaum presentó su eje temático denominado “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”; con el cual se plantea continuar el combate a la corrupción como lo ha hecho la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales, si no no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno de la transformación, sin embargo, tenemos que avanzar todavía más”, destacó.

Asimismo, Sheinbaum aprovecho la oportunidad para resaltar los logros obtenidos en su gobierno en la Ciudad de México.

Y señaló que alguien que está involucrado en los casos de corrupción inmobiliaria no pueden gobernar la capital del país, en clara referencia al candidato del PRIANRD, Santiago Taboada.

“Con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés, no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales; no puede conducir un gobierno de la Ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria, es decir, no es suficiente pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado y el de la Ciudad de México sea una persona con historia de honestidad”, resalto Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum resalta logros en la CDMX

La morenista recordó que en la historia de México se han dado varios casos de corrupción como el Fobaproa o en la seguridad pública con Genaro García Luna.

Por lo que, Claudia Sheinbaum precisó que se contemplan ocho ejes para acabar con la corrupción en el país.

1. Garantizar un enfoque de derechos humanos.

2. Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno.

3. Crear una Agencia Federal Anticorrupción.

4. Rediseñar la Secretaría de la Función Pública.

5. Modelo nacional para investigar delitos de corrupción.

6. Enfrentar la “corrupción en cadena”.

7. Mejores contrataciones públicas y transparentes.

8. Criterios generales de la estrategia anticorrupción como colaboración entre Estados, esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción.

“La corrupción es a la política a lo que es el cáncer a la enfermedad, el emperador de todos los males, su magnitud demanda una intervención integral y su combate suma de voluntades”, destacó Claudia Sheinbaum.

