Denuncian a la alcaldía Coyoacán de presionar a sus trabajadores para votar por el PRIANRD

Aunque muchos trabajadores de la alcaldía Coyoacán han mostrado su apoyo a Morena, han sufrido acoso por parte de la administración del PRIANRD.

RegeneraciónMx, 1 de abril de 2024. La candidata de la 4T a la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, Hannah de Lamadrid, denunció que la alcaldía Coyoacán amenaza a sus trabajadores para que no voten por Morena.

De acuerdo con la morenista, la alcaldía amenaza a sus trabajadores para que voten por la alianza del PRIANRD en la capital.

En entrevista con Los Reporteros Mx, De Lamadrid señaló que los trabajadores de la alcaldía Coyoacán le han mostrado su apoyo.

Sin embargo, señalaron que no pueden hacerlo públicamente porque tienen miedo a que los despidan.

Mientras que los que han expresado su apoyo a Morena y a la 4T, están siendo acosados por la actual administración priansita.

“Mucha gente […] que trabaja en la alcaldía me dicen: “yo estoy contigo pero por favor no nos tomen fotos o no le digan a nadie porque me van a correr”. Incluso una señora nos platicó muy preocupada, pues como ella públicamente dijo que estaba a favor de la esperanza […] que la están acosando laboralmente”, denunció De Lamadrid.