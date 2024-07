Claudia Sheinbaum va por más empleos en México pero con salarios más justos

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronuncia a favor del ‘nearshoring’ para atraer más inversiones al país.

RegeneraciónMx, 15 de junio de 2024. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció a favor de la relocalización de las empresas en México, o conocido también como el “nearshoring”.

De acuerdo con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, es necesario atrae a un mayor número de empresas al país.

Sin embargo, insistió que es importante que se garanticen salarios justos con esta nueva ola de empleos.

Durante su conferencia de prensa de este lunes en su casa de transición, Sheinbaum indicó la importancia de no vender a México como un mercado de mano de obra barata.

Además, recordó que los ciudadanos fueron afectados por la implementación de políticas neoliberales; y es que, indicó que se vendió “a México como la mano de obra barata, no puede haber nada más inhumano que eso”.

“A nosotros nos interesa que haya relocalización, sí, pero nosotros a toda esa inversión le ponemos apellido, no solo es que vengan las empresas extranjeras y se instalen y generen empleos nosotros queremos que haya salarios justos”, indicó Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria electa señala que el país participa en el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos (T-MEC), el cual le otorga ventajas competitivas.

“Nos da una oportunidad en México de lo que se llama la famosa relocalización de las empresas, el famoso ‘nearshoring’ que le dicen en inglés, que quiere decir que ya las empresas estadounidenses no están buscando instalarse en China sino que prefieren un mercado regional, que es particularmente México”.

Por lo que, destacó la importancia de implementar estrategias de relocalización de forma planificada y sostenible.

“Es importante que en los polos de bienestar no pongas una empresa en donde no hay agua, o en donde no hay acceso a un centro educativo cercano”, dijo.