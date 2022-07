Coca Chernogolovka acapara el mercado ruso de bebidas tras la salida de Pepsi y Coca-Cola

La salida de trasnacionales como Coca-Cola y Pepsi se han traducido en ganancias para la marca local Coca Chernogolovka que ha duplicado su presencia en hoteles y restaurantes

RegeneraciónMx.- Ante la suspensión de las ventas de Coca-Cola y Pepsi en Rusia, los fabricantes de Cola Chernogolovka esperan saciar la sed de los rusos incluso en las grandes cadenas de comida rápida estadounidenses.

Chernogolovka, una empresa de bebidas que lleva el nombre de un pueblo de las afueras de Moscú donde se fundó en 1998, dijo el miércoles a Reuters que ha duplicado su presencia en hoteles, restaurantes y cafés en lo que va de año, y que ahora suministra a los establecimientos rusos de Burger King y KFC.

“Creemos que esto está lejos del límite”, dijo la empresa a Reuters en respuesta a las preguntas. “Desde abril, Burger King y KFC han sido abastecidos con bebidas Chernogolovka”.

Además de Cola Chernogolovka, sus marcas incluyen Baikal, una bebida energética que lleva el nombre de un lago siberiano, y Duchess, una limonada, ambas vendidas en Burger King y KFC.

“Estamos en conversaciones para ampliar la gama de bebidas que suministramos a esta cadena”, dijo Chernogolovka sobre Burger King.

Coca-Cola Co y PepsiCo Inc suspendieron la venta de refrescos en Rusia a principios de marzo, uniéndose a las numerosas marcas de consumo occidentales que han reducido sus operaciones en el país en oposición a las acciones de Moscú en Ucrania.

Pepsi, en particular, tenía una larga historia en Rusia, que se remonta a la Guerra Fría, cuando el entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon fue fotografiado presentándola al líder soviético Nikita Khrushchev en una exposición en Moscú.

Pepsi envió refrescos de cola a los soviéticos a cambio de vodka Stolichnaya para vender en Estados Unidos.

Burger King, dirigida por la empresa matriz Restaurant Brands International Inc (RBI), interrumpió en marzo el apoyo corporativo a sus locales en Rusia, pero, atrapada en una compleja red legal, no ha podido salir de su asociación ni cerrar KFC, propiedad de Yum Brands Inc, interrumpió sus inversiones en Rusia y suspendió las operaciones de los 70 restaurantes que posee allí, pero Yum tiene un control limitado sobre los franquiciados independientes que gestionan la mayoría de los 1,000 locales, que siguen abiertos.

Un portavoz de RBI dijo que Burger King no está involucrado en las operaciones diarias en Rusia. Yum Brands no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.