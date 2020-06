Colocan #AlfaroParaPresidente y lo comparan con Musolinni

Agresiones contra periodistas. Brutalidad igual que con Giovanni López.

Regeneración, 5 de junio del 2020. Tras el hashtag #AlfaroparaPresidente se muestran las imágenes más crudas de un apoyo que se intuye pagado -o por lo menos los usuarios preguntan cuánto cuesta-, pero además con cada vez mayores denuncias de represión en contra de ciudadanos y periodistas.

Los hechos de represión tanto de uniformados y de civiles contra la ciudadanía de Jalisco acompañan el trendig topic.

Así lo llevan, desmayado y sangrando

-«Lo van a matar…» y #Alfaro para presidente, y el testimonio

La agresión a la periodista Nadia Ramírez de Radio Universidad.

-«Y por qué me tocaste a mi»- reclama la periodista.

-«Yo ni te he tocado, bueno fuera, quisieras que te tocara mija«- así contesta un supuesto universitario que se presenta como apoyo a la policía.

-«Si te identificas como autoridad ayuda mucho«, pide la periodista tras atestiguar que se ostentó como apoyo de los policías e intentó impedirle grabar a la prensa.

-¿Porque vienes a apoyar a los policías?, y lo niega y otras voces de periodistas reafirman que efectivamente el embozado se presentó como «apoyo de los policías».

Y el detenido, rodeado de policías, es golpeado por la espalda por los propios guardianes del orden.

-«Parece que los policías de Jalisco no han aprendido nada», dice con acento español, el narrador del Telediario.

También le recordaron sus propias palabras: EL USO DEL CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO.

Incluso el trending acompaña otra aclaración

Jalisco: Encapuchados con pistolas y bates de béisbol reprimen mitin

Agresiones de encapuchados armados y con bates, levantones a jóvenes en manifestación pacífica en Fiscalía. Piden auxilio, desaparecidos y golpeados

Regeneración, 5 de junio del 2020. Los más preocupante mensajes se leen en las redes sociales de Jalisco mismas que reportan a grupos de encapuchados y armados con pistolas y bates de béisbol mismos agreden a jóvenes que se manifiestan por la muerte de Giovanni López.

-«Pablo Toledo de Canal 44 confirma que llegar a la calle 14 es casi imposible. Si eres joven, te detienen antes y ya no te dejan llegar hasta la zona«.

Y relatan: «Hay un cerco en las inmediaciones a varias cuadras de distancia».

Prácticas PRIANISTAS comandadas por Enrique Alfaro:

-«En la calle 14 en la zona Industrial llegaron camionetas con encapuchados y se llevaron a manifestantes».

Y agregan: «Están secuestrando gente e intimidando con bats. Se sospecha ocurrirá lo mismo en casa Jalisco».

Otros mensajes señalan que los encapuchados son policías del gobernador Alfaro:

-«Los puercos de Alfaro están golpeando y levantando a todos los compañeros que fueron a Fiscalía a protestar de forma PACÍFICA para que liberaran a los detenidos de ayer».

Entre las denuncias se habla de policía uniformada con pistolas y bates

-«Hay granaderos, traen PISTOLAS, bates de béisbol, están encapuchados».

-«Los que vivimos en la Zona Metropolitana sabemos que lo sucedido en Calle 14 es el modo de la FISCALÍA PARA SECUESTROS Y DESAPARICIONES».

Y así en letras mayúsculas relatan: PICK UPS SIN PLACA, SUJETOS ARMADOS QUE SE NIEGAN A IDENTIFICARSE, ¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS COMPAS?

Crisis de derechos humanos en Jalisco

Las detenciones arbitrarias y golpizas que están recibiendo las personas en los alrededores de calle 14 son el reflejo de la crisis de derechos humanos que tenemos en Jalisco.

-«Y todavía hay personas que quieren a este fascista, demagogo y autócrata como presidente, por favor», señala otro jalisciense en redes.

El mensaje:

Estás camionetas sin placas no dejan llegar a la gente a la manifestación en calle 14!!

Las están levantado!

Estás camionetas sin placas no dejan llegar a la gente a la manifestación en calle 14!! Las están levantado! pic.twitter.com/dgQ2aPldf4

Vamos llegando a calle 14. La Fiscalía está por todos lados. Al irnos acercando nos pidieron revisar nuestras bolsas, lo permitimos, pero grabé, este vato me dijo que no podía grabar. Le dije que claro que podía.

Me dijo:

«Va, nos vemos al rato» pic.twitter.com/ETpr72piyT

