Competencia aprueba compra de 13 plantas Iberdrola, milagro: AMLO

Competencia Económica puso como condición que las plantas de Iberdrola no formen parte de la Comisión Federal de Electricidad, informó AMLO

Regeneración, 16 de febrero de 2024 AMLO celebró que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) haya autorizado la compra de 13 plantas de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el Mandatario federal informó que ahora se analizan los mecanismos para cumplir nuevos requisitos.

Esto es, que las plantas no pueden pasar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior,, porque se convertiría en un monopolio según Cofece, informó AMLO desde Palacio Nacional.

– “Entonces vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley”, manifestó.

Iberdrola, predilecta neoliberal

Por otra parte AMLO se refirió a la muy mencionada compañía Española Iberdrola:

-“Muy bien, yo no esperaba que aprobara, fue un avance. Se compraron plantas de la empresa española famosísima, muy mencionada en la mañanera”.

Esto es. “Iberdrola porque es una empresa predilecta de los gobiernos neoliberales de México, se le daban muchas facilidades para beneficiar a esa empresa se modificó la Constitución”.

E incluso detalló que los beneficios fueron para “esa empresa y a otras. Pero esta empresa tenía muy buenas relaciones con políticos del más alto nivel”.

-“Milagrosamente, ayer la Cofece autoriza la compra”, reveló AMLO.

Organismos al servicio de particulares

Por otra parte, se destaca que AMLO recordó que “en las reformas estamos planteando que desaparezca” la Cofece.

-“Quitaron a la Constitución toda su esencia social y pública modificaron el marco legal para beneficio de una mayoría”.

Y sentenció:

-“Todas las reformas fueron para mantener privilegios y crear nuevos privilegios para una minoría rapaz. Por eso nuevas reformas constitucionales regresarle su espíritu público y social”.

AMLO Agradece

Asimismo, el presidente agradeció a la Cofece por su decisión, aunque puntualizó que los especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está analizando las vías jurídicas para concretar esta compra.

Y misma que se le liquidará el pago el próximo 26 de febrero para cumplir con los requisitos y con la ley.

E incluso el presidente narró que hace tiempo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O le comentó que había la posibilidad de adquirir estas plantas, a lo que accedió.

-“Después del pleito porque yo hablé ́ con el señor (directivo de Iberdrola) cuando me insistía que era legal”, puntualizo el presidente AMLO.

Y asentó que le dijo al funcionario de Iberdrola:

-“Independientemente de eso, nos ofendieron ¿Como se van a llevar de empleado al presidente de México aunque haiga sido como haiga sido?”.

Además, le dijo: “Es una falta de respeto a México”.

Sin embargo, comentó que cuando se cerró el acuerdo para la compra de las plantas, narró un abrazo con el directivo de Iberdrola.

-“Porque yo estoy aquí para buscar el beneficio del pueblo. No para pelearme sin ton ni son. Yo no odio a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, nada mas tengo adversario “, indicó.

Algunos datos

Asimismo AMLO dijo que cuando se acordó comprar las plantas, la CFE producía el 38 por ciento del mercado porque se tenía a la empresa atada.

Es decir, porque no se le permitía el despacho de energía para que se tuviera que comprar la energía eléctrica a las empresas privadas.

Y recordó que ni siquiera a las hidroeléctricas se les permitía operar plenamente, era infraestructura subutilizada.

Finalmente el presidente de la República, aseveró que el propósito es dejar a la CFE con una participación en el mercado del 60 por ciento.

