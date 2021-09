Gobierno de Baja California entregó cheque simbólico a la medallista de bronce en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta ahora no le depositan

Regeneración, 21 de septiembre del 2020. La medallista Aremi Fuentes denunció que el gobierno de Baja California no ha hecho efectivo el estímulo de 50 mil pesos, a casi dos meses de que recibiera simbólicamente el documento.

En conferencia de prensa la competidora de halterofilia dijo que siete semanas después del anuncio no ha recibido el depósito.

Aremi Fuentes Zavala detlló que recibió 24 mil pesos, que corresponden a los ocho meses de beca deportiva que le adeudaban.

“Sé que mi esfuerzo es un ejemplo. He demostrado que con perseverancia, dedicación y empeño se logran los sueños», dijo la medallista ante la prensa.

Abundó que «he representado a Baja California dignamente y me siento muy orgullosa por ello, pero al saber de esta situación, la respuesta del director del Instituto del Deporte de Baja California (David González Camacho) fue que el Gobernador (Jaime Bonilla) no quiere apoyar el deporte».

Además precisó que tanto su entrenador José Manuel Sayas Flores como su compañero y medallista olímpico de tiro con arco Luis ‘El Abuelo’ Álvarez, se encuentran en la misma situación.

«Se me hace una falta de respeto que utilizarán mi imagen como medallista olímpica para decir que harían algo que no hicieron», dijo.

«Es una situación triste y es decepcionante y lo que quiero es darle una solución a esto”.

Explicó que «el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica«.

«No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, agregó la atleta olímpica.

Ademas, dijo que otras medallistas olímpicas, que fueron a Tokio 2020, y por su medalla Olímpica sus gobiernos le dieron 150 mil pesos, más un sueldo de 20 mil mensuales.

En tanto que ella gana «tres mil mensuales más 3500 de alimentación».

Llevo desde el 2014 representando al estado, puntualizó la deportista chiapaneca.

«Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista», reclamó la medallista de bronce.