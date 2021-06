Regeneración, 20 de junio 2021. Los ataques y el sesgo informativo que sigue impulsando Víctor Trujillo a través de su personaje, «Brozo», ahora fue expuesto y destruido por el mítico líder de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas.

En entrevista para su medio de comunicación, entre todos los planteamientos sobre como ve el ingeniero al país, «Brozo» cuestiono -obviamente- el actuar del presidente AMLO, a lo cual le preguntó sí no veía que AMLO está perdido en el poder, a lo que Cuauhtémoc Cárdenas reviró la jiribilla del payaso y le tiró su mala leche, dejándole en claro que no se puede conducir a un país solo.

-«Tiene un equipo de floreros, Andrés es el Estado tipo Luis XIV»

«Yo no veo eso, cada secretario y funcionario tiene sus propias responsabilidades, que no lo vemos, es diferente. Yo si creo que esta trabajando un equipo. No es posible conducir el país a través de un hombre solo por qué no es posible. Hay muchas decisiones que se están tomando y que no vemos en lo público», señaló Cárdenas.

Además, señaló que la postura del presidente no es mala, sino que da la cara ante los problemas y conflictos que se generan en el país.

«En otros periodos, se deja que los trancazos le lleguen a otros, aquí no», le explicó.

Y cómo también era de esperar, «Brozo» defendió los resultados de la pasada elección que obtuvo la oposición, a lo cual Cuauhtémoc Cárdenas le respondió que no existe como tal dicho grupo.

«Veo una oposición sin propuesta, no veo que quieren proponer. No hay proyecto. En la elección reciente no vimos propuestas claras, es la oposición contra una persona, fue lo único que propusieron».

No cabe duda que «Brozo» continúa con los inténtenos de mal informar a la sociedad mexicana.