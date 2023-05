David Faitelson tunde en redes al Canelo Álvarez: “El declive natural ha comenzado”

El comentarista de ESPN, David Faitelson, arremetió en varias publicaciones en Twitter contra el Canelo Álvarez; lo consideró un boxeador muy limitado.

Regeneración Mx, 7 mayo 2023. Tras el triunfo del Canelo Álvarez contra el británico John Ryder en el Estadio Akron en Guadalajara, el comentarista, David Faitelson, hizo una serie de declaraciones en su cuenta oficial de Twitter arremetiendo contra el pugilista mexicano.

En algunas de sus publicaciones destacó que el boxeador no se encontraba a la altura de otros boxeadores como de Julio César Chávez, Rubén Olivares, Sal Sánchez, Juan Manuel Márquez o de Erik Morales.

Además de cuestionar la razón por la que el Canelo Álvarez no fue capaz de ganar por Nocaut ante su rival, como se esperaba que sucediera.

El comentarista es conocido por expresar sus opiniones sin reparos, además de que es conocido por ser un detractor del pugilista mexicano, a quien considera “más un producto o una necesidad de la industria que la de un boxeador”.

Esto es lo que tienes que saber sobre la pelea del Canelo Álvarez vs Ryder

LEER MÁS: Esto es lo que tienes que saber sobre la pelea del Canelo Álvarez vs Ryder

Durante esta misma pelea del Canelo, David Faitelson, no dudo en expresar su molestia por la presencia del cantante mexicano Peso Pluma, como comentarista.

Pues menciono que tenía que adaptarse a los “tiempos modernos de la narración en México”, haciendo referencia a que el cantante se encontraba en la mesa de los comentaristas.

“Imagínese usted que yo estoy esperando un comentario de Peso Pluma, para que me diga cómo o por qué el ‘Canelo’ no es capaz de noquear a John Ryder, pero está bien, no hay problema”, señaló David Faitelson.