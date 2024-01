Decenas de miles desbordan cierre de precampaña de Sheinbaum

Abarrotada explanada del Monumento a la Revolución para apoyar a Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Regeneración, 18 de enero de 2024. La precandidata presidencial de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), Claudia Sheinbaum, cerró su precampaña con un mitin masivo en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México.

El Monumento a la Revolución se desborda de apoyo a Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/86yp2wqZDt — Beatriz Contreras Castillo (@bethcastilloo) January 18, 2024

De acuerdo con el programa, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia será la única en tomar la palabra durante su cierre de precampaña, el cual contará con la asistencia de miles de simpatizantes y militantes, provenientes de todos los estados de México.

Claudia

La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia sostuvo que por la seguridad y la justicia van por el Plan C.

-“Los primero es atender las causas y sobre todo un verdadero sistema de justicia, por eso, también por la seguridad vamos por el Plan C”.

Claudia Sheinbaum destacó que desde el Monumento a la Revolución, es “un honor estar con Obrador” y resaltó el humanismo mexicano en donde el Estado siga garantizando el desarrollo y el bienestar”.

El modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, brinda resultados, tiene un alto sentido humanista, atiende a los más pobres, se invierte donde históricamente no se había invertido y se impulsa la economía desde abajo. Claudia Sheinbaum



#ConClaudiaGanamos pic.twitter.com/Av389E62Hf — ANA ISAURA G (@chiquenito_2) January 19, 2024

Además, presumió los logros del gobierno del presidente López Obrador, como la pensión universal para 20 millones de personas adultas mayores.

Lo anterior, además del, aumento del salario mínimo, nacionalización del litio mexicano, el Plan Sonora, modificación de las pensiones.

-“Todo ello, sin endeudar al país, respetando la autonomía del Banco de México, pero eso sí erradicando la corrupción”.

Asimismo dijo que “el presidente López Obrador ha sentado las bases de la transformación”, añadió la precandidata Sheinbaum.

Con una Plaza de la República pletórica y un movimiento de la transformación unido y entusiasta inicia el evento de nuestra próxima presidenta: @Claudiashein.

#ConClaudiaGanamos pic.twitter.com/DcWEcUTYH3 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) January 18, 2024

“Ellos son el pasado, nosotros somos la esperanza de México. El 1 de julio de 2018 el pueblo de México decidió no elegir a un presidente más, sino cambiar su historia”, señaló Claudia Sheinbaum.

Honor

“La democracia electoral, participativa, interna, la democracia como forma de vida y de enseñanza es nuestra reivindicación, nuestra bandera y nuestra esencia”, dijo.

Seguidamente, aseveró que la democracia en la boca del ‘haiga sido como haiga sido’ o de quien usó el Insittuto Electoral para beneficio y validó compra de votos y fraudes electorales, es hipocresía”.

O, “por decir lo menos, un mal chisme”, señaló.

Sheinbaum presumió la unidad de “todos” los que participaron en la encuesta, incluido Marcelo Ebrard:

Desde que iniciamos el proceso por la coordinación nacional, hemos recorrido alrededor de 24 mil kilómetros, pero sobre todo hemos sentido y vibrado con el fervor que hay en nuestro pueblo, por el momento histórico de esta hazaña monumental que se consolida en una verdad que… pic.twitter.com/4QBPn4kwXI — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 18, 2024

-“De todos los que participamos en los procesos de las encuestas, el valor de la unidad de nuestro movimiento es innegable, no es sencillo”.

Miren otros movimientos… “vean a la derecha en una división interna sustentada en el cumplimiento de pactos sin escrúpulos, porque la UNIDAD en nuestro movimiento se construye con base en principios”.

El ex canciller Marcelo Ebrard @m_ebrard ya en el cierre de precampaña de la Dra. Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.



¿Qué opinan?#ConClaudiaGanamos#ClaudiaPresidenta2024

pic.twitter.com/pJeSUdMUrY — Jafet Huipet (@JHRomero_) January 18, 2024

Ganamos

Por otra parte, afirmó:

– “Ganamos la precampaña, la distancia entre nosotros y el segundo lugar es en el peor de los escenarios 20 puntos de diferencia. Quiero destacar algo de lo que todas y todos debemos sentirnos orgullosos, llegamos unidas y unidos, fuentes y victorioso”.

Claudia Sheinbaum sostuvo que “estamos viviendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

-“México está cambiando para bien, y somos la inmensa mayoría los que anhelamos que siga la transformación, y no haya marcha atrás”, manifestó Sheinbaum en el inicio de su discurso.

Luego de recorrer a pie la explanada rumbo al escenario, Claudia Sheinbaum logró subir al escenario cerca de las 17:35 de la tarde.

Ebrard y otros invitados asisten al cierre de precampaña de Sheinbaum

Pese a que no tomarán la palabra durante la presentación de Claudia Sheinbaum, diversos actores políticos acompañarán a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el templete.

Las 4.10 pm, y el Monumento a la Revolución está abarrotado. El pueblo apoyando a Claudia Sheinbaum: Con Claudia Ganamos.

RT👇 pic.twitter.com/tyZAZgUAog — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) January 18, 2024

Entre ellos se encuentran Mario Delgado, Citlalli Hernández, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Elena Poniatowska, Ernestina Godoy, Ignacio Mier, Raúl Morón, Sasil de León, Andrea Chávez .

Sin embargo, la presencia que más llamó la atención es la del ex secretario de Relaciones Exteriores y también ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, quien había tomado una posición distante a la precampaña de Sheinbaum tras no ser seleccionado como el abanderado.

Hoy terminan 60 días de precampaña. Les invito a que sigamos avivando la llama de la esperanza, ¡sigamos haciendo historia con honestidad, resultados y amor al pueblo! pic.twitter.com/eWqXGxfeAV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 18, 2024

Candidos

Además de los antes mencionados, al mitin de Claudia Sheinbaum también acudieron los candidatos de Morena a las gubernaturas que se someterán a elecciones en el próximo mes de junio. Específicamente son:

Eduardo Ramírez, candidato de Chiapas, Clara Brugada, candidata de Ciudad de México, Alma Alcaraz, candidata de Guanajuato, Claudia Delgadillo, candidata de Jalisco, Margarita González, candidata de Morelos.

Además de Alejandro Armenta, candidato de Puebla, Javier May, candidato de Tabasco, Rocío Nahle, candidata de Veracruz, y Huacho Díaz Mena, candidato de Yucatán.

El Monumento a la Revolución, siendo testigo de la historia de la cuarta transformación y del próximo triunfo electoral de Claudia Sheinbaum.



El pueblo mostrando su apoyo, porque: Con Claudia Ganamos

RT👇 pic.twitter.com/DItif7dxnN — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) January 18, 2024

Y, en donde comenzó a saludar a los presentes, entre ellos al exaspirante Marcelo Ebrard, quien ocupó un lugar en el templete, al lado de los dirigentes nacionales de Morena, PVEM y PT.

Avión

México está preparado para la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. 🥳🙌🏻#ConClaudiaGanamos pic.twitter.com/OltjLCdmOY — León Rubio (@LeonRub38) January 19, 2024

Por otra parte, se destaca que Claudia Sheinbaum, reaccionó al uso del avión privado por parte de Xóchitl Gálvez, precandidata de la oposición.

Y es que, usuarios en redes sociales se lanzaron contra la precandidata de Fuerza y Corazón por México, quien abordó un vuelo privado de Campeche a Tabasco.

Amor con amor se paga. ❤️ pic.twitter.com/jdjbaZZNUg — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 18, 2024

Al referirse a este hecho de gira por Veracruz, Sheinbaum Pardo simplemente mencionó: “No somos iguales”.

Cabe señalar que, quien también expresó su descontento fue el diputado federal de Morena, Joaquín Zebadúa, quien a través de Twitter criticó el uso del avión privado.

Diez apuntes sobre las precampañas presidenciales que hoy culminan:



1. El nivel de conocimiento de Xóchitl Gálvez subió a 7 u 8 de cada 10 electores. La brecha restante que pueda haber con Claudia Sheinbaum es ya baladí. Gálvez quemó la carta de incertidumbre, y el estancamiento… — Mario Campa (@mario_campa) January 18, 2024

“El viaje en avión privado de Xóchitl demuestra que subirse a la bici es propaganda e hipocresía”.

“Un vuelo de esos emite dos toneladas métricas de carbono por hora. Mejor se hubiera subido al Tren Maya: sus emisiones son nada comparadas con las del avión y está bien bonito”, destacó Zebadúa.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado