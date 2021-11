Regeneración 12 noviembre 2021. Hace unos días comenzó el Buen Fin 2021 y muchos usuarios ya han comenzado a denunciar en redes que muchas marcas no respetan los descuentos.

De acuerdo con la publicación de una usuaria, la tienda Victoria’s Secret no respetó el precio de una bolsa.

La consumidora Lu García aseguró que escogió una bolsa en la tienda Victoria’s Secret de Parque Tezontle que tenía un precio de etiqueta de 499 pesos.

Sin embargo, al momento de pagar el precio de la bolsa aumentó.

Cuando, Lu reclamó que la etiqueta marcaba otro precio, las trabajadores argumentaron que se trataba de un error.

“En la tienda Victoria’s Secret de Parque Tezontle no están respetando ni el etiquetado, las empleadas me dijeron que se equivocaron cosa que no es mi culpa”, relató Lu.