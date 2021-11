La Profeco señaló que las empresas que más quejas han sumado son Liverpool, Walmart, Sam’s Club, Soriana, Volaris y Viva Aerobus

Regeneración, 12 de noviembre de 2021. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya recibió un total de 40 reclamaciones.

Quejas porque negocios no respetan precios

Esto a dos días de que el Buen fin arrancó, la mayoría de quejas es por negocios que no quisieron respetar los precios anunciados; de esas, al menos 31 ya fueron conciliadas y el resto aún sigue en trámites entre el cliente y el negocio.

Las empresas que más quejas han sumado son Liverpool y Walmart, con cinco cada una, luego le sigue Sam’s Club, con cuatro; después Soriana y Volaris con tres y Viva Aerobus, con dos.

Incumplen con promociones y ofertas

Además de no respetar lo promocionado, se les levantaron inconformidades por cargos adicionales no autorizados, incumplimiento de promoción, incumplimiento de oferta y no respetar los meses sin intereses.

La Profeco realizó una lista de los productos con más quejas y son los siguientes:

Ropa y calzado

Vuelos y transporte

Alimentos y bebidas

Juguetes, celulares, tecnología

Muebles, electrodomésticos, blancos, y línea blanca

Servicios de telefonía

“La Profeco reitera que se mantiene atenta en toda la República Mexicana de manera presencial en las zonas comerciales más importantes de las principales ciudades con más de mil funcionarios de la Procuraduría, para orientar y atender a los consumidores ante eventuales reclamos; y con vigilancia también sobre las ventas en línea”, señaló en un comunicado.

Además dieron a conocer teléfonos y paginas web en donde los consumidores pueden poner sus quejas sobre los productos o servicios que adquieran.