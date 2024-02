Derecho de réplica si se calumnia al presidente de México: AMLO

Imagínense que termina el presidente chantajeado, arrinconado y en el banquillo de los acusados, por ustedes o por una agencia de gobierno extranjero: AMLO

Regeneración, 23 de febrero de 2024. El presidente AMLO dejó en claro que ejercerá su derecho de réplica si se le calumnia o insulta en tanto presidente de México.

Y es que la corresponsal de Univisión se puso a reclamarle al presidente, entre otras cosas que haya leído el número de celular de altanera corresponsable del NYT.

AMLO

Cabe destacar que lo que la periodista invoca es la protección de los datos personales.

Sin embargo, AMLO lo planteó de este modo:

-“No, no, no. Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México”, sentenció.

Además, “porque tenemos autoridad moral, llevamos años luchando por nuestros ideales, por nuestros principios”.

E incluso, dijo el presidente, “lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Por eso no han podido con nosotros”.

Reporte

-“Y por eso ayer, por ejemplo, ¿qué hizo el New York Times? ¿Qué fue su reportaje? Nada, nada, fue como El parto de los montes, parieron un ratón”.

Seguidamente, AMLO expresó que “deberían de hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario”.

E incluso, “al servicio de intereses creados y los mismos periodistas y famosos, que hasta los premian, deberían de actuar con honestidad”.

-“Si ustedes calumnian, aquí hay réplica.

Honestidad a toda prueba

-“Imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado y en el banquillo de los acusados, por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero”.

Así, replicó AMLO.

-Por eso es muy importante la honestidad, “porque eso da libertad”, precisó el titular del ejecutivo de México.

Yo no podría hacerlo “si fuese yo un corrupto, no podría; es más, no estaría aquí”, aseveró AMLO.

Asimismo, dijo:

-“Llevo recibiendo golpes de la mafia del poder, incluidas campañas de desprestigio de medios, no de información, de manipulación. Años. Pero no podemos permitir eso”.

Usos

Además, “no sé si ustedes están conscientes; y si no, hay que empezar a internalizarlo: les usan. Y puede ser que lo hagan sin saberlo, de manera ingenua, pensando que eso es el periodismo”.

O, “lo hagan conscientemente, que hagan trabajo de mercenarios”, acusó tranquilamente AMLO.

Pero ahora, en estos tiempos, “ya no se necesita utilizar la fuerza bruta, el Ejército, invadir un país, incluso ya no se requiere el uso excesivo del dinero”.

Reiteró AMLO asimismo, “lo que más les ayuda a los oligarcas, a los que se creen los dueños del mundo para controlar, para dominar”:

-“…, son las guerras mediáticas, el desprestigio contra dirigentes populares o quienes se oponen a las hegemonías”.

Al final “es el regreso a la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, que una mentira cuando se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, recordó el presidente AMLO.

