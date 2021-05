Descubren tumba de guerrero romano junto a una espada de hierro de hace mil 600 años

Regeneración 18 mayo 2021. Un grupo de arqueólogos griegos descubrió una espada de hierro de hace mil 600 años. Se encontraba doblada en un ritual que simboliza su «muerte» pues se enterró junto con un guerrero que sirvió en el ejército imperial romano.

De acuerdo con Live Science, el descubrimiento se dio en un cementerio paleocristiano del siglo V hallado en el centro de la ciudad de Tesalónica, cerca de una estación del metro en construcción.

De acuerdo con Live Science, el descubrimiento se dio en un cementerio paleocristiano del siglo V hallado en el centro de la ciudad de Tesalónica, cerca de una estación del metro en construcción.

La arqueóloga Melina Paisidou explicó que la espada no estaba rota, sino que fue doblada deliberadamente.

Los arqueólogos quedaron asombrados al percatarse que la espada fue doblada durante un ritual pagano y posiblemente el guerrero fue enterrado en una primitiva iglesia cristiana.

Cabe señalar que esta costumbre se practicó en la antigua Grecia y después por los vikingos.

Archaeologists in #Greece have discovered a 1,600-year-old iron sword that was folded in a ritual "killing" before being interred in the grave of a soldier who served in the #Roman imperial army. https://t.co/WNOlBXeJa9 #RomanArchaeology #Archaeology pic.twitter.com/nO2AgMb8xp

