Reos de la prisión de Santa Martha Acatitla, quienes forman parte del elenco de la compañía, montaron MCBTH, una relectura de la célebre obra de Shakespeare, en la que reivindican el papel de Lady y las tres brujas

Por Martha Rojas

RegeneraciónMX.- Los próximos 11 y 18 de diciembre, el reclusorio varonil de Santa Martha Acatitla será testigo de una peculiar relectura que la Compañía de Teatro Penitenciario (CTP) -integrada por convictos, exconvictos y actores de profesión- realizarán de la celebre obra Macbeth, esta vez dirigida por la también actriz, Itari Marta.

En entrevista con RegeneraciónMX, la actriz Valeria Lemus, quien interpretará el rol de Lady Macbeth aclara que la adaptación del célebre texto de William Shakespeare obedece a la necesidad de reconfigurar el rol de los personajes en el imaginario colectivo, de analizar de manera más profunda las condiciones bajo las cuales, la bruja y la propia Lady Macbeth son presentadas como los seres malos y mezquinos de la historia.

“Estamos hablando de que era el año 1500, una época en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto. La propia Lady Macbeth es vista como una mujer mala que asesina a los sirvientes, pero no se ha analizado por qué lo hace, no nos hemos puesto a pensar que siendo esposa de un general no tenía demasiadas opciones, en cuanto a las tres brujas pasa algo similar. Montar esta obra con los internos nos llevo a muchas reflexiones en torno a sus propias masculinidades”, explica la actriz al narrar que en la obra los reos que forman parte de la compañía interpretan los roles femeninos a excepción de ella, quien dará vida a la esposa de Macbeth.

La puesta en escena es el resultado de un año de trabajo, en el que los miembros de la CPT realizaron gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de México para que se les permitiera mantener el contacto con el elenco recluido y poder montar una obra que por su complejidad narrativa exigía una completa entrega y concentración por parte de los actores.

“Creo que ellos (los actores en prisión) quedaron muy sorprendidos por la potencia del relato, las tres brujas, que aparecen en la obra original, son interpretadas por tres hombres, quienes experimentan ese sentimiento de defensa, de protegerse entre ellas mismas”, agrega Lemus.

Y es que esta obra MCBTH, está permeada por la ola feminista que pugna contra la violencia de género algo que dentro de las prisiones de México cobra un sentido más relevante.

La obra tendrá dos funciones este 4 y 11 de diciembre al interior del Reclusorio Oriente, por lo que los interesados deberán llenar un formulario en bit.ly/MCBTH2021 o escribir a la página de Facebook de la CPT para conocer los requisitos y documentos necesarios para el ingreso.