Detenido policía de Guerrero que asesinó a normalista Yanqui Kothan

Policía prófugo se encontraba resguardado en un rancho donde lo detuvieron. No habrá impunidad en asesinato del normalista de Ayotzinapa: AMLO

Regeneración, 10 de abril de 2023. AMLO informó que el policía que disparó contra Yanqui Kothan, normalista de Ayotzinapa se encuentra detenido.

Cabe destacar que el presidente informó que la detención se hizo en horas de la madrugada

El presidente preciso que el policía fue detenido en un rancho cerca de Acapulco, Guerrero y precisó que fue detenido por elementos del Ejército Mexicano.

AMLO por justicia

Por otra parte, de acuerdo a la información mostrada, la detención del elemento policiaco ocurrió en Tixtla, Guerrero, durante la madrugada de este miércoles.

“Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la fiscalía General de la República, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David N”

Esto, “por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta”.

105 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, desde Palacio Nacional https://t.co/L8LRS1pR6l — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 10, 2024

Ambiente cargado

Por otra parte, AMLO alertó que el estado hay un ambiente que describió como “cargado y enrarecido”.

-“Hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia”, precisó.

Al tiempo que se destaca que Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, estudiante de la normal de Ayotzinapa perdió la vida el 7 de marzo por disparos de la Policía Estatal de Guerrero.

Lo anterior en un retén de revisión, cerca de la colonia Indeco.

Al respecto AMLO precisó:

“A diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad”.

Seguidamente relató: “Si ustedes se acuerdan cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y en respuesta la policía de Guerrero había asesinado al joven”.

E incluso se dijo que “tenían armas y droga. Y no aceptamos ese primer informe y se investigó y se llegó a la verdad”.

Ya estamos en Mazatlán. El fin de semana supervisamos obras y programas en Chiapas, Nayarit y Sinaloa. A la vez atendimos el prepotente y vergonzoso proceder del gobierno de Ecuador.



Por cierto, me gustaron mucho las palabras de Raquel Serur, nuestra embajadora. pic.twitter.com/RscGyWZ9tn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 8, 2024

-“Porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Ya se detuvo a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa”, asentó.

Ayotzinapa, sigue la investigación: AMLO

Por otra parte el presidente se refirió que tiene previsto reunirse con los padres y las madres de los estudiantes luego del proceso electoral del 2 de junio.

-“Estoy esperando esto, pero estamos trabajando y vamos a hablar con los papás”.

Al tiempo que hizo un llamado a la población de Guerrero, a los normalistas rurales y a sus familiares a “no caer en manipulaciones”.

-“Quiero aprovechar para hacer un llamado a la gente de Guerrero, en especial a los que viven muy cerca de Chilpancingo”.

Además, puntualizó: “Estoy pensando en Tixtla, en Chilapa, en toda esa región y también en la Normal de Ayotzinapa”.

-“Hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia, no todos buscan que se actúe con justicia, que no haya represión, hay otros intereses”.

Relató además que, “ahí participan grupos de la llamada sociedad civil, grupos de autodefensas, ahí tienen injerencia organizaciones políticas”,

-“Ahí participan también muchos políticos corruptos que han estado cerca de la fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, y ahí participan también grupos de la delincuencia organizada”.

El pueblo es mucha pieza

“Lo que quiero es que la gente de Guerrero, de Chilpancingo, y además lo saben, nos ayude, como siempre, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada; que nos ayuden para que se haga una labor de convencimiento, de orientación en contra de la manipulación”, expresó.

Además AMLO destacó y elogió a las y los jóvenes:

“También un llamado a los papás de los muchachos que estudian en Ayotzinapa, a las mamás, a los familiares, que estén pendientes, y a los jóvenes”…

Esto porque “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, y está muy bien que haya rebeldía y se luche con la justicia”,

Esto, “sin dejarnos manipular, porque en una de esas en vez de hacer la revolución hacemos la contrarrevolución”.

