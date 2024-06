Detenido sujeto que arremetió contra la primer ministra de Dinamarca

La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, fue golpeada en pleno centro de Copenhague por un individuo que fue arrestado

Regeneración, 7 de junio de 2024. Agencias destacan que la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, fue golpeada este viernes en pleno centro de Copenhague.

Lo anterior, por un individuo que fue arrestado, informó la agencia Ritzau.

Por otra parte, Frederiksen se encuentra “conmocionada” por lo ocurrido, señaló la oficina de la primera ministra en un breve escrito enviado a Ritzau.

Y misma, que cita también a fuentes policiales para confirmar el incidente.

Dinamarca en paz

Cabe destacar que las autoridades danesas no han dado más información sobre el estado de Frederiksen.

“Oh, no, vaya sorpresa. Así no es Dinamarca. No atacamos a nuestros primeros ministros. Le envío mis mejores pensamientos a Mette”.

Así escribió en la red social X el vicepresidente y ministro de Defensa, el liberal Troels Lund Poulsen.

Al tiempo que los líderes de los principales partidos danés y varios ministros han reaccionado también en redes sociales condenando lo ocurrido y enviando mensajes de apoyo a Frederiksen.

Gobierno en Dinamarca

Mette Frederiksen, de 46 años, ocupa la jefatura de gobierno desde junio de 2019: la primera legislatura, al frente de una coalición de centroizquierda.

Kinder Garden en Dinamarca, según padres y profesores esto es bueno para su salud física y mental, no podría estar más de acuerdo.😊👍👏🤣 pic.twitter.com/uZifL04ej6 — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) May 22, 2024

E incluso, desde diciembre de 2022, a la cabeza de un ejecutivo de centro con dos fuerzas de derecha

“Mette naturalmente está sorprendida por el ataque. Debo decir que nos sacude a todos los que estamos cerca de ella. Algo así no debe suceder en nuestro hermoso, seguro y libre país”, ha manifestado el ministro Heunicke.

Asimismo dijo que “independientemente de los desacuerdos políticos, la campaña electoral, etc, esto es feo e inaceptable. Demostremos que Dinamarca es mucho mejor”, añadó el citado ministro.

Sin embargo, este incidente se produce en la antesala de las elecciones europeas, que se celebran el domingo en Dinamarca. El Partido Socialdemócrata que presiden Frederiksen aspira a ganar las elecciones.

Rey de Dinamarca

Federico X se convertido en enero en nuevo rey de Dinamarca tras firmar su madre, la reina Margarita II, su declaración de abdicación.

Esto, durante un Consejo de Estado celebrado en el castillo de Christiansborg en Copenhague, sede del Parlamento.

El rey de Dinamarca ondea la bandera palestina desde el balcón de su palacio. pic.twitter.com/M4Ru5V7PJm — ᗰᗩᛕᔕ🔻 (@makum_) May 11, 2024

Margarita II, de 83 años, anunció por sorpresa su abdicación en su discurso de Fin de Año, aduciendo problemas de salud por una complicada operación de espalda y la necesidad de dar paso a la nueva generación.

Al igual que el resto de las monarquías escandinavas, en Dinamarca no hay tradición de abdicar -el anterior precedente se remonta a casi 900 años atrás-, y la propia reina había asegurado en varias ocasiones que su puesto era “un deber de por vida”.

Tanto la monarquía como Margarita II y los nuevos reyes gozan de un amplio respaldo popular, con cifras superiores al 70 % para la institución y, del 80 %, para sus miembros más destacados, según los últimos sondeos.

