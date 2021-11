Arizona: Un total de 182 migrantes fueron detenidos en grupo, la gran mayoría eran niños no acompañados. 31 migrantes más fueron localizados en un remolque

Regeneración, 8 de noviembre de 2021. John R. Modlin, Agente de la Patrulla Jefe del Sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos informó la detención de un grupo de migrantes compuesto mayoritariamente por niños no acompañados.

Dicho agente que tiene a su cargo 3 mil 600 agentes informó que el grupo de migrantes fue localizado al oeste de Sasabe, Arizona.

Además dijo que se trata de 182 personas en total de los cuales «124 eran niños migrantes no acompañados».

Lo anterior, según lo informó en su cuenta de Twitter.

Al respecto dijo que «los agentes del sector de Tucson continúan superando los muchos desafíos que enfrentan con la misión de proteger nuestras fronteras«.

Three Points Station encountered 182 migrants west of Sasabe, #Arizona. Of the 182 migrants, 124 were unaccompanied migrant children.

Tucson Sector agents continue to rise above the many challenges they face with the mission of securing our borders. pic.twitter.com/zQx74km2Y4

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) November 8, 2021