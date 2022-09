EE.UU se suma al Grito de Dolores, saluda Independencia de México

Ken Salazar destacó 200 años de relación entre México y Estados Unidos. Estaremos con ustedes en el grito de Independencia. Viva México

Regeneración, 15 de septiembre de 2022. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, envió un mensaje de felicitaciones a México en el aniversario de la Independencia.

“Felicidades a todos los ciudadanos de México. Gracias por compartir siempre con orgullo su rica cultura, historia y tradiciones”, escribió en Twitter.

-«Felicidades a esta nación y al pueblo mexicano por su Independencia», con esa frase comenzó su salutación en video.

Cabe destacar que el embajador Ken Salazar de los Estados Unidos, escogió un fondo donde aparece la Virgen de Guadalupe, símbolos del calendario azteca.

Lo anterior en sendas pinturas que representan mujeres con rasgos indígenas.

Felicidades a todos los ciudadanos de 🇲🇽. Gracias por compartir siempre con orgullo su rica cultura, historia y tradiciones. ¡Feliz #DíaDeLaIndependencia! #16deSeptiembre pic.twitter.com/9zPImC0VQm — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) September 15, 2022

Independencia

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, el embajador Ken Salazar, compartió un mensaje de felicitaciones “de parte del presidente Biden y todo Estados Unidos».

-Damos felicitaciones «por este día tan grande para México“.

-“Desde el sureste, en Campeche y Chiapas; en la frontera, Juárez, Tamaulipas; y en el centro en la Ciudad de México, he visto la grandeza de México y la grandeza de su gente”, expresó.

Finalmente, el embajador de Estados Unidor en México cerró su mensaje con un efusivo “Viva México”.

“Qué viva México y la relación entre nuestras dos naciones“

Ken Salazar

Por otra parte, portales destacan que Ken Salazar, días atrás, reconoció su preocupación de la violencia de México.

Además dijo que recuperar la seguridad y tranquilidad requiere de un trabajo conjunto y con respeto por la soberanía del país tricolor.

-“Hay muchos problemas de seguridad, pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Como lo he hablado con los presidentes, no puede haber prosperidad si no hay seguridad”, afirmó Salazar.