El caso Intejet y las acusaciones de Alemán Magnani a Alejandro del Valle

En junio de 2020 la familia Alemán acordó entregar a Del Valle el 90% de las acciones de Interjet, el acuerdo era que este pagará la deuda con el SAT

Regeneración, 9 de septiembre de 2021. Interjet comenzó a tener problemas de operación durante el primer trimestre del 2019, cuando canceló múltiples vuelos por no contar con aviones disponibles ni tripulaciones suficientes.

Complicaciones en la operación de la aerolínea

Además de esto, la dificultad para encontrar piezas y mantenimiento para los aviones rusos Superjet100, complicó aún más la operación de la aerolínea, que, entonces, pertenecía completamente a la familia Alemán.

Interjet se fue quedando relegada y el flujo de efectivo escaseó, desde 2019 Miguel Alemán Magnani buscó un préstamo de la banca de desarrollo para evitar que Interjet quebrara, pero no lo obtuvo.

Con la pandemia los problemas aumentaron

Después, con la llegada de la pandemia, los problemas aumentaron, Interjet perdió casi la totalidad de sus aviones, pasó de más de 60 a solo 4, y una planta laboral de más de 5 mil empleados, que no pudo mantener en activo y a los que no les paga desde agosto del año pasado.

Por esto, la familia Alemán vendió el 90.4 por ciento de las acciones a Alejandro del Valle, un empresario desconocido en el mundo de la aviación y que se comprometió a inyectar 150 millones de dólares para salvar a la empresa. Pero no solo no se ingresaron esos recursos a la línea aérea, sino que los adeudos aumentaron e hicieron impostergable la puesta a tierra de Interjet, que no vuela desde el 11 de diciembre.

Estalla huelga

A partir del 8 de enero de este año, la sección 15 de la CTM, que representa a la mayor parte de colaboradores de la Interjet, estalló una huelga que se mantiene hasta ahora.

Magnani acusa a Alejandro del Valle

En agosto, el abogado de Alemán Magnani dijo en entrevista con Milenio que es responsabilidad de Alejandro del Valle pagar la deuda que tiene la aerolínea Interjet con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El abogado señaló que, fue en una asamblea en junio de 2020 que la familia Alemán acordó entregar a Del Valle el 90% de las acciones de Interjet, el acuerdo era que este pagará 4 mil 300 millones de pesos para liquidar los pasivos con el SAT.

Alejandro del Valle fue detenido la mañana de este jueves en el Club de Industriales, confirmaron fuentes judiciales.

La propia Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la detención del empresario en la alcaldía Miguel Hidalgo. Del Valle es investigado por la presunta comisión de fraude genérico.