A pesar de que en el estado de Nuevo León la ciudadanía será la que sufra con los recortes de agua anunciados, los grandes empresario encabezados por José Antonio Fernández Carbajal, también conocido como “El Diablo” y sus, si tendrán agua.

RegeneraciónMx, 24 de marzo de 2022. A pesar de que la crisis de agua que se está viviendo en Nuevo León tiene mucho tiempo advirtiéndose, hoy la crisis es un hecho que preocupa y el gobierno estatal anunció recortes.

Como te lo hemos ido contando, los principales municipios del estado sufrirán recortes de agua seccionados como parte de el plan ‘Agua Para Todos’, que consiste en mantener el servicio de 05:00 y 09:00 horas. Y, un día a la semana a una zona específica se le reducirá la presión al máximo todo el día.

Sin embargo las cosas no son iguales para los machuchones empresarios, que ahí centran sus negocios, ya que no tendrán recortes en el suministro ya que según el titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán argumentó que las empresas no les cortará el servicio.

Esta situación, según el funcionario, se da ya que ellos tiene concesiones de pozos subterráneos y por eso tienen su propio suministro.

Sin embargo, en la red de distribución de agua de Nuevo León, la iniciativa privada usa el 54 por ciento del agua del acuífero de Monterrey. ¿Es justo que no entren en la dinámica?

Las empresas que mayormente se benefician de estos acuíferos son:

Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma

Bebidas Mundiales (Coca-Cola)

Grupo Embotellador Noreste (Coca-Cola)

Topo Chico

A pesar de esta situación, parece que el que gobierna son los empresarios ya que el titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán hizo el llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que presione a las empresas a que cedan agua de sus pozos privados y por supuesto, los de José Antonio Fernández Carbajal, también conocido como “El Diablo”.

EL ESCÁNDALO DE «EL DIABLO» CONTRA LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Y ya que estamos hablando de este personaje, «El Diablo» Fernández, hay que poner en la mesa lo que en próximos días se hablará, la Revocación de Mandato.

José Antonio Fernández Carbajal, también conocido como “El Diablo” de Femsa, ha sido un ferreo opositor a López Obrador. Fernández siempre ha tachado de “populista” al líder de izquierda, incluso intentó impedir que llegará a la presidencia de la República.

A la llegada de López Obrador a la presidencia, Fernández pagó una deuda que tenía con el SAT, por casi 9 mil millones de pesos. Pensando que esto sería una muestra de reconciliación con el ahora presidente.

Sin embargo, ante la negativa del presidente de utilizar recursos públicos para favorecer a los grandes empresarios como anteriormente se hacía. El empresario ha señalado que está dispuesta a pagar el doble de su deuda con el SAT, con tal de sacar a AMLO de la presidencia en el 2022, con la revocación de mandato.