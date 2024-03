“El INE no ha investigado”; Claudia Sheinbaum pide imparcialidad ante quejas por guerra sucia

Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades electorales que investiguen la imparcialidad de uno de los moderadores del primer debate presidencial.

RegeneraciónMx, 24 de marzo de 2024.- La candidata de la Cuarta Transformación a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, pidió imparcialidad al Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que, la morenista indicó que se han presentado quejas durante este periodo nacional, como el cao de la “Hora Nacional”.

Durante una conferencia de prensa la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, indicó que Morena presentó quejas por la guerra sucia de la oposición, como la compra de bots; sin embargo, señaló que el órgano electoral no ha realizado ninguna investigación.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”, indicó Sheinbaum.