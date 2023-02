El INE reitera advertencia por Plan B de AMLO; elección del 2024 se podría anular

Técnicos del INE reiteran la advertencia que lanzó hace unas semanas Córdova, sobre la posible anulación de la elección del 2024 por plan B de AMLO.

Regeneración, 9 de febrero del 2023. Este jueves el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

En un a reunión que se sostuvo en privado, Córdova y técnicos del órgano electoral, mostraron su preocupación por el plan B del presidente en materia electoral.

Y es que, luego de que integrantes de la oposición se negaron a apoyar la reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador; el mandatario tenía listo otro plan, para poder reducir los excesos en el INE.

Por lo que, este jueves en la reunión estuvieron presentes representantes de las áreas técnicas del INE, coordinados por Edmundo Jacobo; quienes indicaron que el plan B tiene algunas repercusiones.

Por lo que, se indicó que en caso de que el plan B del presidente se apruebe, podrían anularse las elecciones del próximo año.

“La elección no se va a poder realizar de manera eficiente, que todas las áreas sufren recortes importantes, que los funcionarios no se van a capacitar, que los votos pueden no contarse bien, que las casillas podrían no instalarse, (…)”, indicó el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda.