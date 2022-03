En Los Pinos, recuerdan y celebran el arte coreográfico de James Pett

En Los Pinos se presentarán dos coreografías del británico James Pett insterpretadas por 10 bailarines de la Coordinación Nacional de Danza

RegeneraciónMx.- La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, invitan a disfrutar de dos obras del bailarín y coreógrafo británico James Pett, que se presentarán en el marco del Festival Morelos Danza, el cual tendrá una extensión en la Ciudad de México en el Complejo Cultural Los Pinos, el sábado 2 de abril a las 13:00 horas.

Las coreografías son: The behind me, desarrollada durante tres semanas de residencia creativa en la ciudad de Cuernavaca, en la que participan 10 bailarines provenientes de Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Morelos y la Ciudad de México; y Man of the crowd, unipersonal creado e interpretado por el propio artista británico.

En ambas obras, Pett propone volver al origen, a los instintos primarios, a las sensaciones e inercias que le permiten explorar nuevos límites corporales con diferentes fuerzas, velocidades e intensidades, frente a un mundo donde el pensamiento racional y lógico se prioriza y la identidad se encuentra diluida en el bombardeo de las redes sociales.

Figura destacada en Reino Unido y a nivel mundial, James Pett se inició como gimnasta y posteriormente se graduó como bailarín en el Laban Dance Center con un título de Primera Clase. Ha sido galardonado con el Premio Marion North. Formó parte de la Richard Alston Dance Company y de la Compañía Wayne McGregor, y ha realizado diversas giras mundiales. En la actualidad, como artista asociado de Fabula Collective y como coreógrafo independiente, está enfocado en generar nuevos trabajos para la pantalla y el escenario.

El Festival Morelos Danza llega a la Ciudad de México a través de la Coordinación Nacional de Danza. La función será en el Salón “Adolfo López Mateos” del Complejo Cultural Los Pinos, con entrada gratuita, facilitando que el público conozca el trabajo de este bailarín y coreógrafo, quien ha logrado el reconocimiento internacional por ser un narrador de historias que invitan a reflexionar sobre un mundo cada vez más complejo.