Eres un "chueco e hipócrita" , le responde AMLO a Anaya

El presidente López Obrador respondió al video que Ricardo Anaya publicó esta mañana. «Eres un chueco e hipócrita», le dijo.

Regeneración, 25 de agosto del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al video que Ricardo Anaya publicó esta mañana y le dijo que haga lo que considere más conveniente, pero que asuma su responsabilidad. Además, afirmó que el panista es «chueco e hipócrita» porque sabe que el primer mandatario no persigue a nadie.

«Yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos. Él lo sabe, entonces de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección», expresó. Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que la autoridad competente debe proceder y realizar las investigaciones necesarias para determinar si sus hermanos, Pío y Martín, cometieron algún delito.

En este sentido, aseguró que él no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la República porque ya no es como antes, cuando el presidente daba órdenes al procurador, y resaltó que eso sucedía cuando «dominaban los opositores». López Obrador mencionó que tampoco influye en las decisiones del Poder Judicial porque es autónomo e independiente.

Asimismo, reiteró que el video de Anaya es una marrullería, una maniobra, y preguntó: «¿quién lo manda a agarrar dinero?». Asimismo, sostuvo que el exdiputado pasó por encima de varias personas en su trayectoria política, incluso de integrantes del Partido Acción Nacional.

Incluso, agregó Andrés Manuel, hizo un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional y con Enrique Peña Nieto; sin embargo, lo traicionó y durante su campaña presidencial, Anaya prometió que si se volvía presidente iba a meter a la cárcel al priísta.