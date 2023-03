Escándalo de modificación de ríos y cenotes en proyecto Xilbabá: AMLO

Proyecto Xilbabá clausurado. “Hicieron hasta una iglesia abajo y alteraron completamente el curso de las aguas subterráneas, los cenotes”, acusó AMLO

Regeneración, 23 de marzo de 2023. El presidente AMLO recordó por medio de un video las instalaciones del proyecto Xibalbá de Grupo Xcaret, mismo que se encuentra clausurado.

Así, el presidente expuso que el grupo de entretenimiento hizo lo que quiso con ríos y cenotes de esa zona de Yucatán donde se localiza la obra, mientras nadie dijo nada.

-“Hicieron hasta una iglesia abajo y alteraron completamente el curso de las aguas subterráneas, los cenotes”, acusó AMLO.

AMLO

#ConferenciaPresidente. Transmiten video de cómo Grupo Xcaret ha afectado un circuito de 8 cenotes interconectados en Valladolid, Yucatán pic.twitter.com/KhfD0tcrIf — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 23, 2023

Cabe destacar que en el video transmitido se muestra parte del desarrollo Xibalbá, donde se aprecian diversos túneles y caminos.

Por otra parte, en el video se acusa que el parque temático, que se compone de 8 cenotes conectados, fue edificado impactando de manera negativa esos cenotes y ríos subterráneos.

“Han modificado paredes y bóvedas naturales”, señala también el texto del video, que precisa que el proyecto de Grupo Xcaret viola la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al final de la transmisión, se añade que la obra fue autorizada en anteriores administraciones del gobierno.

Sitio

Por otra parte, los portales subrayan que la página de Grupo Xcaret donde se promociona el proyecto “Reserva Xibalbá by Xcaret” describe que el lugar es una reserva natural exclusiva del grupo.

Y, que ofrece escenarios y actividades para explorar algo jamás antes visto.

Cabe recordar que en abril, también ante AMLO, se indicó:

-“La devastación por el Gpo Xcaret en el parque Xibalbá, Yuc. es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos y creó canales artificiales”.

Así dijo Jesús Ramírez, vocero presidencial:

-“Lástima q esa destrucción no la ven los ambientalistas q protestan vs el Tren Maya. No al desarrollo turístico depredador”

La devastación por el Gpo Xcaret en el parque Xibalbá, Yuc. es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos y creó canales artificiales. Lástima q esa destrucción no la ven los ambientalistas q protestan vs el Tren Maya. No al desarrollo turístico depredador. pic.twitter.com/5xQLLyw1KC — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 27, 2022

Y es que en el video se lee:“Estos ‘atractivos’ fueron hechos con el respaldo del sexenio anterior. Entonces, ¿Dónde estaban los seudoambientalistas?”.

Daño

Así frente al presidente AMLO, García Vilchis comentó:

-“A pesar del daño causado por la empresa por unir cenotes y crear ríos subterráneos, no se han escuchado las denuncias de ambientalistas ni amparos de ONGs, ni campañas #SelvameDeXcaret o algo por el estilo”.

Por otra parte, en octubre de 2021, Sayda Melina Rodríguez Gómez, de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, confirmó que existe un “proceso administrativo” del gobierno federal.

Y por ello AMLO lo subraya en la Mañanera.