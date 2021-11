RegeneraciónMx, 8 de noviembre de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó de escandaloso lo ocurrido el pasado fin de semana con la boda del titular de la UIF, Santiago Nieto y la consejera del INE, Carla Humphrey.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que hoy no se puede ocultar nada y lo ocurrido con este evento y la renuncia de la secretaria de turismo de la CDMX, Paola Felix, por no declarar dinero que traían en el avión privado en el que se trasladaron.

«Debemos separar lo público de lo privado pero hoy lo público es más público. Debemos seguir el ejemplo de Benito Juárez que decía que el servidor público debería aprender a vivir en la justa medianía

Todo se silenciaba. Ahora no. Por eso recomendamos a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad», detalló.

Así mismo, el presidente AMLO destacó que con el caso de la extitular de turismo, «si hay delito que perseguir, que se actúe, que no haya nada oculto, nada de amiguismos».

¿AMLO fue invitado a la boda?

A pregunta si habló ya con el titular de la Unidad de Investigación Financier (UIF), Santiago Nieto, el mandatario destacó que no y que sí fue invitado a la unión, sin embargo no asistió por qué no le gusta este tipo de evento.

El servidor público debe de evitar ese tipo de situaciones. Por eso no voy a eventos sociales. Me invitaron, pero no puedo, tengo muchos ocupaciones y no acostumbro a hacerlo.

La 4T está por encima de todo; Sheinbaum habla sobre la renuncia de Paola Félix

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el dinero que tenía la exsecretaria de turismo, Paola Félix Díaz, no era de ella.

«No, no eran de ella, tenemos la información de que no eran de ella. Lo que sí, es que cometió un error al subirse a un avión privado», señaló.