Estudiante de la UNAM encara a Córdova; “No se nos olvida que usted es un racista”

Un estudiante de la FES Aragón de la UNAM increpó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien acusó de no tener calidad moral para hablar de democracia.

Regeneración, 29 de agosto del 2022. El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fue increpado por un alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de redes sociales circula un video en donde se puede ver a un alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, decirle “racista” a Córdova.

Luego de que terminó el encuentro, “Evolución y desafíos de la democracia mexicana’”, en este campus de la UNAM; donde un grupo de estudiantes se acercó al presidente del INE y le señaló su falta de autoridad para hablar de democracia.

“Hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido a la UNAM, que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de democracia”, indicó.

Por lo que, la respuesta de Lorenzo Córdova, fue indicarle que “en la UNAM cabemos todos (…) tú y yo, todos cabemos”.

Aunque el joven estudiante intentó quitarle la palabra, finalmente el consejero presidente del INE le extendió la mano; por lo que, no se prolongó más el encuentro entre el estudiante de la UNAM y Córdova.

Esto le pasó a Lorenzo Córdova — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) August 29, 2022

Y es que, al presidente consejero del órgano electoral se le recuerda por la filtración de unas llamadas en donde se refiere a unas personas de forma despectiva.

“Yo no sé si sea cierto que ese güey hable así, pero no mames vio mucho Llanero Solitario con Toro. Lo único que le faltó decir fue: Yo gran jefe Toro sentado, líder de nación ´chichimeca. ¡No mames, no mames!”.