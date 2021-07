Regeneración 22 julio 2021. La ex pareja de José Manuel Figueroa, Farina Chaparro denunció que sufrió abusos y agresiones por parte del cantante.

Farina compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que daba a entender que haría una denuncia, posteriormente se filtraron videos de algunas agresiones.

Durante el programa Sale el Sol se expuso un video donde Figueroa y la modelo Farina Chaparro tienen una fuerte discusión mientras ella se encuentra sentada en el suelo.

Ahí muestra los supuestos golpes que su pareja le dio minutos antes de grabar.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, se escucha decir a la modelo.