Fabricantes de armas de EE.UU. buscan que Corte Suprema detenga demanda de México

El abogado de una empresa que fabrica armas en Estados Unidos, anunció que buscaran apelar la demanda de México ante la Corte Suprema.

RegeneraciónMx, 9 de febrero del 2024. Fabricantes de armas de Estados Unidos buscarán la protección de la Corte Suprema contra la demanda que mantiene el gobierno de México en su contra.

Y es que, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció a los fabricantes de armas por 10 mil millones de dólares; además de que buscan responsabilizarlos de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga en la frontera con México.

Fue el abogado de Smith & Wesson Brands, quien revelo durante una audiencia judicial virtual, que próximamente se presentara el recurso a la Corte Suprema.

Luego de que el mes pasado la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez que desestimó el caso.

Fabricantes de armas niegan acusaciones de México ante la Corte Suprema

Y es que, México señala en su demanda, la cual presentó en 2021, que las empresas que fabrican armas socavaron sus estrictas leyes.

Con las cuales pudieron diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar, con las cuales se apoyo a los grupos del crimen organizado para llevar a cabo asesinatos, extorsiones y secuestros.

Los argumentos que presentó el gobierno de México indican que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos; de las cuales, más del 68% son fabricadas por ocho empresas, entre las que se encuentran: Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Por lo que, México indica que las altas cifras de muertes en el país se deben a la posesión de armas que se trafican ilegalmente al país.

Sin embargo, las empresas que fabrican armas niegan las acusaciones y piden a la Corte Suprema que desestime la demanda del gobierno mexicano.

Por lo que, el abogado de Smith & Wesson, Andrew Lelling, señaló que había una “posibilidad razonablemente buena” de que la Corte Suprema aceptara escuchar su apelación.