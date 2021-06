El presidente López Obrador señaló que si se presentan pruebas de que algún funcionario espíe a periodistas, iniciará una investigación y lo despedirá.

Regeneración, 24 de junio del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que es falso que su gobierno espíe periodistas, como lo indicó El Universal. «¿Para qué los vamos a espiar si son predecibles?», preguntó el jefe del Ejecutivo.

En conferencia de prensa, el primer mandatario afirmó que quienes integran su gobierno tienen principios e ideales y no son como algunos periodistas o jefes de información. Además, reiteró que no va a espiar a nadie.

Entre los periodistas que el diario menciona que son víctimas de espionaje están Carlos Loret, Héctor de Mauleon, Mario Maldonado, Salvador García Soto y Raymundo Riva Palacio.

«¿Les digo algo con toda franqueza? No leo una columna de estos señores desde hace 2 años porque no hace falta. ¿Para qué voy a leer la columna si es un lugar común? Entonces no tiene ningún sentido pensar que los vamos a espiar, eso es falso», destacó.

Además, López Obrador dijo que iniciaría una investigación, si se presentan pruebas de que algún funcionario público espía periodistas y lo despediría. También agregó que la información surgió de Javier Tejado, un abogado de Televisa; él fue el que denunció que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dio órdenes para realizar actos de espionaje.

Asimismo, resaltó la importancia de inaugurar la sección de ¿Quién es quién en los medios de comunicación?, para evitar que exista difusión de información falsa y manipulación.

Por último, Andrés Manuel expresó sarcásticamente que es «un presidente malísimo, populista, comunista, autoritario, mesías; que persigue periodistas, que limita la libertad de expresión, que censura».