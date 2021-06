Video: Momento exacto del derrumbe del edificio de departamentos en Miami

De acuerdo con la sargento de la policía de Surfside Marian Cruz señaló que el edificio tenía 12 pisos y toda la parte trasera del inmueble se derrumbó

Regeneración 24 junio 2021. Un edificio de varias plantas en Miami se derrumbó mientras los habitantes del inmueble dormían, dejando hasta el momento un saldo de una persona fallecida y varios heridos.

Los hechos ocurrieron entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach.

Tras el incidente varios vehículos de los servicios de rescate y bomberos acudieron a la zona.

Además se cerró el área del desastre por parte de autoridades que trabajan en la búsqueda de víctimas y en la remoción de los escombros.

De acuerdo con la sargento de la policía de Surfside, Marian Cruz señaló que el edificio tenía 12 pisos y toda la parte trasera del inmueble se derrumbó.

Esto provocó que se levantara una nube de polvo que se extendió por el vecindario cubriendo los autos y la calle de dos cuadras de distancia.

Hasta el momento se desconocen las causas del incidente.

The #MDPD has assumed the investigation and can confirm one fatality as a result of the #SurfsideBuildingCollapse. We are working together with @MiamiDadeFire and other agencies as they continue their search and rescue mission. pic.twitter.com/SOLgrEXkdB — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 24, 2021

Rescate en el edificio

Hasta el momento se ha reportado una persona fallecida y hay varias personas heridas.

Según medios locales los bomberos tratan de rescatar a algunos vecinos que quedaron atrapados en los balcones del edificio residencial denominado Champlain Towers, ubicado en la zona Surf Side, cercana a Miami Beach.

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida — near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4 — Brian Entin (@BrianEntin) June 24, 2021

Colapso del edificio en Surf Side, Collins Ave, Miami Beach. pic.twitter.com/LuNm0XYLKX — Jose Manuel Oxford (@jmoxfordc) June 24, 2021

More footage and a different angle from another guest of the hotel. pic.twitter.com/kkdsjO2s9l — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

Sin luz en edificios aledaños

El Equipo Técnico de Rescate del condado esta trabajando en el lugar con ayuda de los bomberos de varias ciudades del sector de Miami.

Personas que viven en los edificios aledaños señalaron que se asustaron cuando escucharon lo que parecía una explosión.