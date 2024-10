Felipe Calderón ya habló sobre la sentencia de García Luna; esta es su “defensa”

«Soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales», afirmó Felipe Calderón, al negar tener conocimiento sobre los nexos criminales de García Luna.

RegeneraciónMx, 15 de octubre de 2024. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció este miércoles tras conocerse la sentencia de 38 años de prisión impuesta a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Y es que, las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de tener nexos con el crimen organizado y narcotráfico.

A través de un hilo en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Calderón aseguró que durante su administración no tuvo conocimiento ni evidencias de que García Luna estuviera involucrado en actividades ilícitas.

Además, subrayó que no tiene acceso a las pruebas ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, reiterando su respeto hacia las decisiones judiciales: «Soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales».

García Luna fue una figura clave en el sexenio de Calderón (2006-2012) durante la llamada Guerra contra el Narco.

Y es que, se le considera el ideólogo de la estrategia de seguridad de Calderón para combatir a los cárteles de droga en México.

Pese a la controversia que rodea al exfuncionario desde su arresto, Calderón ha mantenido cierta distancia pública del caso; aunque su relación es cuestionada por diversos actores políticos, incluyendo a miembros de su expartidos.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, instó a Felipe Calderón a dar explicaciones ante el pueblo de México sobre su relación con García Luna; así como su posible conocimiento de las actividades ilícitas del exsecretario.

«Felipe Calderón debe explicar si sabía o no de estas actividades, y si no lo sabía, ¿por qué no se enteró?», cuestionó Cortés.