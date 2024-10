Más de 18 años después, el PAN se deslinda de Genaro García Luna

Genaro García Luna, narco y funcionario de gobiernos de Fox y Calderón y Peña Nieto del PRIAN. Ahora el PAN se dice inocente de toda culpa ¿Quién les cree?

Regeneración, 16 de octubre de 2024. Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al expresidente de México, Felipe Calderón, dar cuenta de las actividades de Genaro García Luna.

Lo anterior, cuando están a punto de condenar al «policía mas condecorado de México».

Cabe destacar que dicho deslinde, tras 3 sexenios de servicios prestados a la derecha mexicana encabezada por el PAN y el PRI.

Hipócrita PAN

Durante una conferencia de prensa, el también senador señaló que Calderón debe aclarar si estaba al tanto de las actividades ilícitas y, en caso de que no, tiene que esclarecer por qué no estaba al tanto.

“El tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró».

Además, el dirigente del PAN, interrogó «por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo de su equipo de gobierno”.

Lo que no dice es que esas mismas preguntas deben responder no solo los presidentes del PRIAN, sino sus gobernadores, legisladores y dirigentes ¿por qué no se enteraron?.

Delitos

Por otra parte, el panista expresó su deseo que la sentencia de García Luna sea proporcional a los delitos que se le imputan.

Sin embargo no dijo de ningún compromiso de investigar a los altos funcionarios del PAN que cogobernaron con García Luna y el narco.

Cortés instó a Felipe Calderón a aclarar si estaba enterado de las actividades ilícitas de García Luna

“No queremos que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país, nosotros queremos que quien la haya hecho, la pague».

Lo anterior dijo el hoy dirigente del desprestigiado Acción Nacional,

Adicionalmente, Cortés señaló que es lamentable que el caso del exsecretario de Seguridad Pública fuera investigado en Estados Unidos y no en México.

Conviene recordar que en febrero del año pasado, el PAN se deslindó de García Luna, luego de que fuera encontrado culpable de varios delitos vinculados al narcotráfico.

En aquel momento, el partido político argumentó que el exsecretario de Seguridad Pública nunca fue militante del PAN.

Sin embargo, tampoco dice que el PAN apoyo en todo momento las acciones de los gobierno de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto.

En fin, la evidente hipocresía, dicen en redes sociales.

