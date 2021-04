Félix Salgado aclaró que él no es el delegado de Morena en Guerrero y que no le gusta esa función, dijo que no busca ser recompensado

Regeneración, 30 de abril de 2021. El ex abanderado Félix Salgado Macedonio difundió en su cuenta en Facebook una foto con su hija, Evelyn Salgado Pineda y una frase de agradecimiento por su apoyo, esto en medio del proceso de definición de la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero que se definirá por medio de encuesta.

Rechaza ser líder de Morena en Guerrero

Luego de encabezar un acto de la abanderada morenista en Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sostuvo que no fue consultado para su designación como dirigente del partido en Guerrero y que no le gusta dicha función.

“El presidente de Morena en Guerrero es Marcial Rodríguez, yo no soy el delegado. Yo soy Félix Salgado Macedonio, en seco, no quiero ningún cargo porque no sirvo para eso. Aparte no me gusta, yo admiro a quien sabe administrar un partido, yo no, yo no le entro, yo no jugué para eso y tampoco para ser recompensado”, expresó.

Sobre la publicación que realizó en redes sociales, en la imagen sobresale la frase: “Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Gracias por tanto amor, hija mía”, además resalta el nombre de su hija.

Su hija participará en encuesta para elegir a candidata

Félix Salgado confirmó que Evelyn Salgado participará en la encuesta con la que se elegirá a la candidata, en la que se perfila también que estarán los nombres de la senadora Nestora Salgado; Araceli Gómez, candidata a diputada plurinominal, y la ex alcaldesa de Atoyac de Álvarez, María de la Luz Núñez Ramos.

Además indicó que “no hay imposición; eso me parecería una falta de respeto para la mujer”.

Su hija surgió como candidata desde una propuesta popular

Sostuvo que no propuso a Evelyn Salgado como posible candidata, pero su nombre surgió desde una propuesta popular en medio de la asamblea que encabezó el miércoles pasado.

Y subrayó que su apoyo será para la candidata que sea, a la vez que, en caso que Morena gane la gubernatura, no incidirá en las tareas gubernamentales.