FGJ-CDMX pide ficha roja a la Interpol contra von Roehrich; van por alerta migratoria

La FGJ-CDMX señaló que en la capital los diputados locales no cuentan con fuero, por lo que von Roehrich tiene pendiente una orden de aprehensión.

Regeneración, 9 de diciembre del 2022.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) solicitó una ficha roja en contra del diputado local del PAN, Christian von Roehrich; el exdelegado de Benito Juárez, es relacionado al llamado “Cártel Inmobiliario”.

Asimismo, la FGJ-CDMX señaló que pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) emitir una alerta migratoria contra el líder de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

Y es que, las investigaciones de la Fiscalía que encabeza, Ernestina Godoy, señalan a Christian von Roehrich del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

La FGJ-CDMX informó que un juez emitió la orden de aprehensión el pasado 8 de diciembre, contra von Roehrich.

El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, señaló que el diputado panista no cuenta con inmunidad procesal; por lo que, destacó que la FGJ-CDMX abrió una nueva línea de investigación en contra del legislador.

“En la Ciudad de México no es necesario llevar un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto, Christian ‘N’ no cuenta con inmunidad procesal”, indicó.