“Fue un encuentro amistoso”; AMLO tras reunión con John Kerry

El presidente, López Obrador, con John Kerry, el embajador, Ken Salazar, y un grupo de empresarios estadounidenses.

Regeneración, 31 de marzo del 2022. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró como “amistoso” el encuentro con el enviado presidencial de Estados Unidos, John Kerry.

En la reunión también participó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; así como un grupo de empresarios estadounidenses.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario mexicano consideró que el encuentro fue “amistoso, necesario y benéfico”.

Nos reunimos con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses. Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico. pic.twitter.com/dxKJ3L7u8n — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2022

Se trató del tercer encuentro entre López Obrador y Kerry, el cual se tenía programa poco antes de las 14:00 horas en Palacio Nacional.

Kerry llegó en compañía de los empresarios y elementos de seguridad de México, así como del Servicio Secreto estadounidense.

En febrero Kerry y López Obrador habían sostenido un encuentro previo, en donde también se abordó el tema eléctrico.

Previamente el presidente de México señaló que espera que Estados Unidos esté interesado en invertir y que no se actúe de manera intransigente.

“Ya no es lo mismo, nos vamos a entender, no va a haber problema, pero tienes que respetar, tienes que aprender a respetar. Y claro que queremos inversión particular, nacional y extranjera, pero no de esa manera, no de esa forma”, precisó.