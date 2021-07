Gatell desmiente a Ciro Gómez Leyva; "no hay vacunas perdidas"

El subsecretario López-Gatell afirmó que no hay vacunas contra Covid-19 perdidas, ya que el gobierno tiene un registro de todas, sabe dónde están y cuándo se aplican.

Regeneración, 20 de julio del 2021. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, explicó esta mañana que no hay ninguna vacuna contra Covid-19 perdida y afirmó que se trata de una calumnia. También dijo que desconoce qué tipo de propósitos tiene. “Evidentemente no muy nobles”, afirmó.

Durante la conferencia matutina, el científico mencionó que todas las vacunas que ha recibido el gobierno están perfectamente identificadas, saben dónde están y en qué momento se aplican.

Asimismo, subrayó que varias veces ha detallado que la realidad territorial del país es compleja y no es lo mismo estar en un macrocentro en una ciudad principal, donde hay acceso a internet y cada persona vacunada se registra en tiempo real; que las zonas rurales donde la aplicación del biológico es más difícil y no hay acceso a internet, por lo que los registros no se hacen en tiempo real.

En este sentido, Gatell señaló que actualmente los segmentos de población vacunada son más grandes y por semana se inmuniza a millones de personas. Por lo que en las zonas alejadas el registro en el sistema de las personas vacunadas es más lento y la brecha de registro es de 19.5 millones de dosis.

Aunado a ello, el subsecretario agregó que el diario Crónica publicó en primera plana que la Secretaría de Salud y Birmex perdieron 20 millones de vacunas y resaltó que la información es falsa, pues no tienen fuente de información. Sin embargo, la información original fue difundida en el noticiero “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva.

El comunicador cuestionó dónde se encuentran las dosis que no se han aplicado, pues la diferencia entre vacunas recibidas y aplicadas es de 19 millones 416 mil 776.