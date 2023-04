Gerard Piqué responde a fans de Shakira tras escándalo; redes lo tunden

Tras meses de silencio, el ex jugador del Barcelona, Gerard Piqué, habló sobre los ataques que recibe en redes por parte de los seguidores de su exesposa.

Regeneración Mx, 3 abril 2023. En una entrevista con Gerard Romero, conductor de “Jijantes Futbol Club”, el futbolista, Gerard Piqué, se refirió a los mensajes de odio que recibe en redes sociales como “Barbaridades” de gente que “no tiene vida”.

“Mi expareja pues es latinoamericana, O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, barbaridades, miles. No me importa nada, de verdad, cero, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, declaró el futbolista.