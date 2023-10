¿Gloria Trevi y su esposo defraudadores? Por esto los investiga la UIF y la FGR

Gloria Trevi aseguró que es inocente y que sus ingresos provienen de fuentes legítimas, por lo que aseguró que responderá a las acusaciones de la UIF.

RegeneraciónMx, 3 de octubre de 2023.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusa a la cantante, Gloria Trevi, y a su esposo, Armando Ismael Gómez, de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Por lo que, ambos tendrán que comparecer el próximo 23 de octubre ante el juez de control, donde tendrán que aclarar los siete millones 114 mil 336 pesos.

El 8 de septiembre del 2021 se llevó a cabo la querella que se suscitó por la investigación de la UIF, en donde señala una empresa de Trevi y su esposo en Texas; en donde también están involucradas otras cuatro personas.

Dichas empresas fueron utilizadas para la evasión de impuestos y otras presuntas operaciones simuladas por su empresa.

Por lo que, Trevi y su esposo tendrán que aclarar las operaciones a la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.

A través de un comunicado la interprete de “Todos me miran”, informó que sus ingresos provienen de fuentes legítimas; y aseguró que siempre se defenderá ante las acusaciones para comprobar su inocencia.

“Quiero comunicarle el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”.