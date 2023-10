Clara Brugada y el sector empresarial, opción revolucionaria para la CDMX

En un análisis publicado en el medio económico Forbes, se señala el impacto transformador que representa Clara Brugada para los empresarios de cara al 2024

RegeneraciónMx, 3 de octubre de 2023.- Una de las preocupaciones que el medio empresarial siempre tiene de cara a un cambio de gobierno es quién ofrece seguridad para desarrollar sus negocios y en el caso de Clara Brugada, se perfila como una opción transformadora.

En su artículo de opinión para el medio de finanzas Forbes, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señaló que la exalcaldesa resultó ser una sorpresa para tener seguridad en la generación de inversiones en la capital.

En dicho artículo se habla de como Brugada llegó a una reunión con empresarios y que estos no tenían claridad de lo que se iban a encontrar: “`Cuando me dijeron que la alcaldesa de Iztapalapa venía con nosotros dije ‘eso no tiene caso, no manches, ella qué’. Cuando acabó el encuentro nos había cautivado y así le aplaudimos`, me dijo un empresario libanés sobre Clara Brugada”, señala el articulista.

Esta idea es una generalizada en varios sectores de la población de la Ciudad de México quienes sin conocer a la aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno, tienen un prejuicio de la realidad transformadora puede ofrecer.

Salvador Guerrero señala que a pesar de lo que se cree, Clara Brugada ofreció un diálogo cercano al empresariado y demostró que no solo se enfoca en hablar de temas sociales, sino que tiene una idea transparente de lo que significa la economía y el sector empresarial en la CDMX.

“La verdad es que la economista Clara Brugada Molina inició posicionamiento político, un personal acercamiento y diálogo con la iniciativa privada capitalina y nacional, cuando menos desde el 17 de abril cuando acudió al Club de Industriales a un encuentro con cúpulas empresariales, liderazgos de medios de comunicación, organismos no gubernamentales y servidores públicos. Y ciertamente fue muy recibida en el poniente”, detalla.

Clara Brugada y la utopía empresarial para la CDMX

Con todo esto, el papel que busca tener Clara Brugada es de una gobernante que transforma y elimina los estigamas de lo que es la izquierda en la historia, reitera Salvador Guerrero.

“Es de la izquierda dura o sectaria es una vacilada. Tiene, datos del Inegi, la opinión más positiva acerca del desempeño de una autoridad de entre las 16 demarcaciones de la CDMX”, destacó.

Actualmente, Clara Brugada está llevando a cabo una serie de recorridos por diferentes zonas de las 16 alcaldías de la CDMX en búsqueda de ser la electa como coordinadora de la defensa de la 4T en la CDMX de cara a la elección de 2024.