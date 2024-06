Gobernadores electos y constitucionales felicitan gabinete de Sheinbaum

La gente espera sin duda que habrán de consolidarse y ampliarse los logros alcanzados por el gobierno del presidente AMLO. No podemos fallar: 30 Gobernadores

Regeneración, 20 de junio de 2024. Por medio de redes sociales los gobernadores y gobernadoras electas por Morena y aliados felicitaron la designación del nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum.

Y es que como se sabe la virtual presidente electa dio a conocer 6 integrantes de su futuro gabinete entre los que se encuentra Rosaura Ruiz, Marcelo Ebrard, De la Fuente, Alicia Bárcena, entre otros.

Gobernadores felicitan a Sheinbaum

En primer lugar, los gobernadores felicitan y saludan a los designados integrantes del gabinete de Sheinbaum

“Las y los gobernadores constitucionales y electos, felicitamos a las y los próximos secretarios que acompañarán a la virtual presidenta electa de la República, doctora Claudia Sheinbaum, en su próximo gobierno a partir del 1 de octubre”.

Seguidamente, expresaron sus “mejores deseos de éxito para sus respectivas encomiendas al servicio del pueblo”.

“Se trata de un equipo caracterizado por su honestidad, una acreditada capacidad y la combinación acertada entre experiencia y nuevos cuadros”.

Lo anterior señalaron los gobernadores con relación a los 6 miembros del gabinete desigandos.

“Así como por una clara lealtad al proyecto cuyo triunfo decidió el pueblo de México en la elección del pasado 2 de junio” .

Y, “cuyo objetivo será la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de nuestra vida pública. Resalta también la paridad de género en su integración”.

Gobernadores: No fallar

“En esta brillante etapa de nuestra historia no podemos fallar a la confianza que nos han refrendado las y los ciudadanos para que México siga por el camino de los cambios profundos que mejoren cada vez más nuestra vida pública”.

Al tempo que precisaron los alcances de su encomienda.

“La gente espera sin duda que habrán de consolidarse y ampliarse los logros alcanzados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No podemos fallar”.

Seguidamente expresaron no tener “duda de que las mujeres y los hombres hoy nombrados habrán de cumplir sus encargos con patriotismo y permanente cercanía al pueblo”.

Así como con invariable humildad, sencillez y “la plena convicción de no robar, no mentir y no traicionar jamás al pueblo”.

Territorio no escritorio

Por otra parte destacaron los gobernadores que “corresponde a las mujeres y los hombres que formarán el próximo gobierno federal actuar invariablemente con absoluta honestidad, humildad, sencillez”.

“…,los pies siempre en la realidad del pueblo y un desempeño que se lleve a cabo en el territorio más que en el escritorio.

En las entidades

Cabe destacar que los mandatarios y mandatarias, electos y constitucionales, señalaron el papel que les toca en la 4T.

“Por nuestra parte, en los estados de la República que gobernamos y en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ofrecemos desde ya una plena colaboración con todas y cada una de las dependencias a su futuro cargo”.

Esto, “para afirmar con honestidad las libertades y la justicia, fortalecer el desarrollo económico incluyente y promover un bienestar que beneficie a todas y todos los mexicanos, especialmente a quienes más lo necesitan”.

Firmantes

Además en redes sociales se pudo apreciar la firma de 30 gobernadores que apoyan a Sheinbaum.

Se trata de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora Constitucional de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador Constitucional de Baja California Sur.

Layda Sansores San Román, Gobernadora Constitucional de Campeche; Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional de Chiapas; Eduardo Ramírez Aguilar, Gobernador electo de Chiapas.

Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno electa de la CDMX; lndira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima.

Así como Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado de México; Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional de Guerrero; Julio Menchaca Salazar.

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador Constitucional de Michoacán.

Por Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador Constitucional y Margarita González Saravia, gobernadora electa

Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional de Nayarit; Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional de Oaxaca, Alejandro Armenta Mier, Gobernador electo de Puebla y Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla.

María Elena Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional de Quintana Roo;



Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional de Sinaloa.

Seguidamente, Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional de Sonora, Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador Constitucional de Tabasco.

Javier May Rodríguez, Gobernador Electo de Tabasco; Américo Villareal Anaya, Gobernador Constitucional de Tamaulipas.

Y, Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora Constitucional de Tlaxcala, Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional de Veracruz.

Además de Rocío Nahle García, Gobernadora Electa de Veracruz; David Monreal Ávila , Gobernador Constitucional de Zacatecas y Joaquín Díaz Mena Gobernador Electo de Yucatán.

