Regeneración 7 octubre 2021. La fotografía de la gorila Ndakasi quien falleció en los brazos de su cuidador ha dado la vuelta al mundo.

A Ndakasi la rescataron en el 2007 cuando un guardabosques de Virunga la encontró con dos meses de edad aferrada al cuerpo sin vida de su madre.

Esta había sido asesinada a tiros por milicianos armados.

Tras su rescate Ndakasi conoció a Andre Bauman, quien fue su cuidador por más de 14 años.

Al cumplir 14 años, Ndakasi enfermó de manera prolongada hasta que finalmente el pasado 26 de septiembre falleció en los brazos de su cuidador.

La publicación muestra la imagen del momento en que Andre, su cuidador de toda la vida la toma entre sus brazos esperando su deceso.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.

C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB

— Virunga NationalPark (@gorillacd) October 5, 2021