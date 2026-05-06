Israel extiende la detención de activistas de la flotilla a Gaza

Los abogados de los dos activistas, que interpondrán un recurso contra la decisión de ampliación, denuncian condiciones de «tortura»

Regeneración, 6 de mayo 2026– Un tribunal en Israel ha decidido prolongar la detención de dos activistas de la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza, quienes fueron capturados por funcionarios israelíes la semana pasada, según ha comunicado el grupo de derechos humanos israelí Adalah.

Un tribunal de Israel prorroga seis días la detención de dos activistas de la flotilla, incluido un españolhttps://t.co/e8aClCfRHe pic.twitter.com/6huOmxZc5z — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) May 6, 2026

Extensión

El Tribunal de Magistrados en Ashkelon aceptó el martes la solicitud del gobierno para extender la retención hasta el domingo 10 de mayo.

Los detenidos son Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y Thiago Avila, de Brasil.

Ambos formaban parte de los numerosos activistas que zarparon hacia Gaza como parte de la Flotilla Global Sumud.

“La decisión del tribunal de prolongar la detención de activistas humanitarios secuestrados en aguas internacionales equivale a una validación judicial de la ilegalidad del Estado”.

Abogados

Expresó Hadeel Abu Salih, abogada de la organización israelí de derechos humanos Adalah en un comunicado el martes, añadiendo que impugnará la resolución.

De acuerdo con Adalah, la extensión de la retención de los activistas se fundamentó en «pruebas secretas» que Abu Keshek, Ávila y sus defensores no podían revisar.

“Es fundamental que el tribunal concediera la prórroga completa de seis días solicitada por el estado.

Sin imponer ninguna limitación ni restricción judicial al período de interrogatorio”, decía el comunicado del grupo.

Sin cargos

No se han formulado cargos contra los dos hombres, aunque Abu Keshek y Ávila enfrentan varias acusaciones.

Entre ellas, está la de pertenecer a una «organización terrorista y tener contacto con agentes extranjeros», según informó Adalah a Al Jazeera.

“Dado que los activistas fueron secuestrados a más de 1.000 kilómetros de Gaza y no son ciudadanos israelíes…

…la legislación israelí no les es aplicable”, afirmó el grupo de derechos humanos.

Aislamiento

La organización también aseguró que ambos activistas están en “aislamiento total, sometidos a iluminación de alta intensidad las 24 horas del día…

…los 7 días de la semana, en sus celdas y con los ojos vendados cada vez que son trasladados, incluso durante los exámenes médicos”.

El grupo señaló que los activistas siguen con su huelga de hambre, ingiriendo solo agua desde su captura el 30 de abril.

Los organizadores de la flotilla también pidieron el martes la liberación de Abu Keshek y Ávila, instando a la comunidad internacional a actuar.

Flotilla

“El régimen sionista ha prolongado, una vez más, la detención ilegal de nuestros amigos Saif Abukeshek y Thiago Avila”, declaró el grupo en la plataforma X.

El sábado, los abogados se reunieron con los activistas en la prisión de Shikma, donde denunciaron «graves abusos físicos que equivalen a tortura».