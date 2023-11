Hamás libera a primeros 24 rehenes en cese al fuego en Gaza

Niño palestino en Gaza:



“Miren muchachos, no hay aviones de combate sobrevolándonos. Ya no los escuchamos. Esto se debe a la tregua. Me alegré cuando me enteré de la tregua. Pero es sólo una tregua temporal. Sólo por 4 días. La vida es hermosa sin el ruido de aviones de guerra”. pic.twitter.com/kH2NxrTBzR